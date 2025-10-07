"Halide, već nedostaješ, voli te tvoj Čoki": Zdravko Čolić se potresnim riječima oprostio od legende narodne muzike

Zdravko Čolić oglasio se na društvenim mrežama povodom smrti kolege Halida Bešlića.

Zdravko Čolić oprostio se od legendarnog Halida Bešlića koji je preminuo u 72. godini nakon kratke borbe sa teškom bolešću. Čitav region tuguje zbog velikog gubitka, a Čola je na društvenim mrežama napisao potresnu poruku.

"Halide, već nedostaješ. Naša nezaboravna druženja, putovanja i zapravo sve od 1985. godine od kada smo se upoznali. Ostaju tvoje pjesme, kao lek za dušu. Počivaj u miru, voli te tvoj Čoki", napisao je Čola na mrežama.

Dino Merlin se oprostio od Halida

Podsjetimo, Dino Merlin, dugogodišnji prijatelj i kolega Halida Bešlića, oprostio se od legende narodne muzike dirljivim riječima koje je podijelio s javnošću na instagramu, nakon što je Bešlić preminuo u sarajevskoj bolnici.

"Veliki, neponovljivi Halid Bešlić. Topla duša bosanska. Bez hile, bez koristi za sebe", započeo je Merlin.

"Stigao sam da se oprostim. Kišna, oktobarska sarajevska noć. Pjevao sam mu tiho našu pjesmu. Kao da se u trenutku blago nasmiješio. Bijele, čiste priglavke. Dugo sam ih milovao i mislio: 'Putuj, bijela ptico, ti imaš s čim pred Gospodara.' Volim te mnogo. Tvoj Dino," napisao je u emotivnoj objavi na instagramu.