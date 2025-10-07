logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Halide, već nedostaješ, voli te tvoj Čoki": Zdravko Čolić se potresnim riječima oprostio od legende narodne muzike

"Halide, već nedostaješ, voli te tvoj Čoki": Zdravko Čolić se potresnim riječima oprostio od legende narodne muzike

Autor Ana Živančević
0

Zdravko Čolić oglasio se na društvenim mrežama povodom smrti kolege Halida Bešlića.

Zdravko Čolić se potresnim riječima oprostio od legende narodne muzike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zdravko Čolić oprostio se od legendarnog Halida Bešlića koji je preminuo u 72. godini nakon kratke borbe sa teškom bolešću. Čitav region tuguje zbog velikog gubitka, a Čola je na društvenim mrežama napisao potresnu poruku.

"Halide, već nedostaješ. Naša nezaboravna druženja, putovanja i zapravo sve od 1985. godine od kada smo se upoznali. Ostaju tvoje pjesme, kao lek za dušu. Počivaj u miru, voli te tvoj Čoki", napisao je Čola na mrežama.

Dino Merlin se oprostio od Halida

Podsjetimo, Dino Merlin, dugogodišnji prijatelj i kolega Halida Bešlića, oprostio se od legende narodne muzike dirljivim riječima koje je podijelio s javnošću na instagramu, nakon što je Bešlić preminuo u sarajevskoj bolnici.

"Veliki, neponovljivi Halid Bešlić. Topla duša bosanska. Bez hile, bez koristi za sebe", započeo je Merlin.

"Stigao sam da se oprostim. Kišna, oktobarska sarajevska noć. Pjevao sam mu tiho našu pjesmu. Kao da se u trenutku blago nasmiješio. Bijele, čiste priglavke. Dugo sam ih milovao i mislio: 'Putuj, bijela ptico, ti imaš s čim pred Gospodara.' Volim te mnogo. Tvoj Dino," napisao je u emotivnoj objavi na instagramu.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Zdravko Čolić oproštaj Halid Bešlić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ