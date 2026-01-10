Stručnjaci smatraju da Venecuela vjerovatno posjeduje značajne količine kriptovaluta, čija bi vrijednost mogla da dostigne milijarde dolara.

Izvor: Profimedia

Nakon svrgavanja predsednika Nikolasa Madura, pažnja međunarodne zajednice usmjerena je ne samo na naftu Venecuele, već i na kriptovalutnu imovinu koju je, prema stručnjacima, režim mogao akumulirati – prvenstveno bitkoin.

Stručnjaci smatraju da Venecuela vjerovatno posjeduje značajne količine kriptovaluta, čija bi vrijednost mogla da dostigne milijarde dolara. Gui Gomes, osnivač latinoameričke bitcoin kompanije OranjeBTC, rekao je za CNBC:

„Sasvim je razumno pretpostaviti da je Venecuela imala značajnu izloženost bitkoinu. S obzirom na to da su bili isključeni iz globalnog finansijskog sistema, vjerovatno su imali zlato, bitcoin i nešto dolara ‘ispod dušeka’.“

Sankcije uvedene Venecueli tokom prethodnih godina ograničile su pristup globalnim finansijskim tržištima, zbog čega se država okrenula kriptovalutama, navode stručnjaci. Precizna količina bitkoina koji se eventualno nalaze u posjedu države teško je utvrditi zbog decentralizovane prirode tehnologije, ali svaka promjena vlasti mogla bi aktivirati ovu imovinu, što bi potencijalno uticalo na globalna tržišta.

Prema podacima digitalne publikacije Project Brazen, Venecuela bi mogla imati bitkoin u vrijednosti od oko 60 milijardi dolara, dok sajt Bitcointreasuries.net procjenjuje da država posjeduje 240 bitkoina, što je oko 22 miliona dolara. Stručnjaci upozoravaju da su ove procjene nesigurne, jer Venecuela vjerovatno koristi prikrivene metode čuvanja imovine, uključujući hiljade različitih kripto-novčanika pod kontrolom generala i članova Madurove partije.

Endru Firman, šef obavještajne analitike u kompaniji Chainalysis, kaže da je Venecuela mogla akumulirati bitkoin kako bi ublažila posljedice izolacije iz globalnog finansijskog sistema:

„Ako su spremni da pošalju čovjeka privatnim avionom sa gomilom zlata, sasvim je logično da bi pokušali da koriste i kripto-imovinu, i kao čuvara vrednosti i za prekograničnu trgovinu.“

Stručnjaci ističu i da bi Venecuela mogla posjedovati i druge kriptovalute, poput stabilnih tokena, ali je bitkoin verovatno preferirani izbor, jer je nezavistan od američkog dolara. Istorijski, zemlja je eksperimentisala sa kriptovalutama, uključujući izdavanje tokena petro 2018. godine, koji je ugašen 2024.

Šta može da se desi sa venecuelanskim bitkoinom? Sebastijan Pedro Bea iz ReserveOne smatra da bi kriptovaluta mogla biti prodata na tržištu ili zaplijenjena od strane SAD u okviru mjera sprovođenja zakona, što bi kratkoročno moglo da povuče cijenu bitkoina. Predsjednik SAD Donald Tramp čak je potpisao izvršnu uredbu o stvaranju strateške bitkoin rezerve bez troška za poreske obveznike, što je dio njegove pro-kripto politike.