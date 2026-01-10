Grupa od 10 teško naoružanih napadača uletjela je na teren i krenula da puca.

Tokom fudbalske utakmice u jednom ekskluzivnom naselju na ostrvu Mocoli desio se nezapamćen zločin.

Napadači su upali na teren tokom meča i ubijali ljude. Grupa od 10 teško naoružanih napadača uletjela je na teren i krenula da puca.

Napomena: Snimak je uznemirujući.

Terrible!!

Aquí el momento exacto en que llegan los delincuentes fuertemente armados disfrazados de militares a una cancha de fútbol en la Isla Mocoli y matan a varias personas.https://t.co/tiLiBK2ZKNpic.twitter.com/9RDc9REnL5 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc)January 9, 2026

Troje ljudi je ubijeno, a nekolicina je prebačena u bolnicu.

Gotovo je nevjerovatno kako se sve ovo desilo, jer luksuzno naselje obezbjeđuje veliki broj ljudi, ali očito protiv deset do zuba naoružanih napadača nisu mogli ništa.