"Sine, gdje zaboravi tolike pare!": Nebojša Glogovac zbunio i sopstvenu majku svojom maestralnom glumom

Autor Ana Živančević
Nebojša Glogovac iza sebe ostavio je nezaboravne uloge.

Glumac Bojan Dimitrijević nedavno je govorio o situaciji u našem društvu i tome koliko je lako obmanuti narod u politici.

Kao glumci imali su mnogo puta priliku da dožive da ih javnost poistovjeti sa likom u određenoj seriji ili filmu, te Bojan ocenjuje da su mnogi skloni tome da ne prave razliku između fikcije i stvarnosti, odnosno između glumca i njegove uloge.

Tim povodom se prisjetio i jedne anegdote pokojnog Nebojše Glogovca, čija majka je vrlo stresno doživjela scenu u seriji "Porodično blago" kada Glogovac koji je tumačio Zlatka izgubi pozamašnu svotu novca, a pronalizi je Brando, koga je igrao Vojin Ćetković, inače Nebojšin vjenčani kum.

"Pokojni Glogovac mi je pričao da kada je snimao neku seriju u kojoj su igrali on i Vojin Ćetković. Priča te serije počinje od toga što njegov lik zaboravi njegov novac negdje, a Vojinov lik slučajno nađe taj novac. Šta mu je majka rekla nakon gledanja toga: 'Sine, gdje zaboravi tolike pare! Ali, srećom, kum ti je našao'. Znači, to kaže majka glumca, šta onda da očekuješ?“, ispričao je Dimitrijević u podkastu "Ćao Nevena".

Podsjetimo, Glogovac i Ćetković su bili zajedno na klasi na FDU, a sa njima je bila i Nataša Ninković koja je kasnije kumovala Ćetkoviću na vjenčanju sa Slobodom Mićalović, dok je njena kuma na vjenčanju bila Nela Mihajlović, takođe koleginica sa klase.

Nebojša Glogovac glumac bojan dimitrijević

