Privedena zvijezda kultnog Božićnog filma: Uhvatili ga sa prostitutkom, nije htio da bude "sam u kući" za praznike

Danijel Stern, poznat po ulozi razbojnika u filmu "Sam u kući" navodno je priveden zbog unajmljivanja prosititutke tokom praznika.
Izgleda da Danijel Stern nije želio da bude sam kod kuće, jer mu je policija izdala kaznu zbog navodnog pokušaja da unajmi eskort damu.
Zvijezda filma "Sam u kući" uhvaćena je u Kamarilju u Kaliforniji, nakon što su policajci tvrdili da je pokušao da 'obavi posao' uz pomoć unajmljene pratnje, prenosi TMZ.
Organi reda u okrugu Ventura kažu da je Danijel 10. decembra dobio prekršajnu prijavu zbog traženja prostitucije, baš usred božićne sezone, kada njegovi filmovi "Sam u kući" obično beleže veliku gledanost na striming platformama.
Prema policijskim dokumentima do kojih je došao TMZ, Danijel je prijavljen u jednom hotelu u Kamarilju u Kaliforniji. Policija tvrdi da nije bio priveden, već je samo dobio kaznu.
Danijel je u posljednjih nekoliko mjeseci imao nekoliko zapaženih incidenata u okrugu Ventura – oko sat vremena sjeverozapadno od Los Anđelesa. U oktobru prošle godine hitno je prebačen u bolnicu nakon što je Vatrogasna služba okruga Ventura intervenisala u jednoj kući u Somisu zbog zdravstvenog incidenta.
Ako su navodi o traženju prostitucije tačni, izgleda da je Danijel pokušao da ode predaleko sa fazonom "mokrog i ljepljivog razbojnika".