Privedena zvijezda kultnog Božićnog filma: Uhvatili ga sa prostitutkom, nije htio da bude "sam u kući" za praznike

Danijel Stern, poznat po ulozi razbojnika u filmu "Sam u kući" navodno je priveden zbog unajmljivanja prosititutke tokom praznika.

Izvor: Youtube/PrintScreen

Izgleda da Danijel Stern nije želio da bude sam kod kuće, jer mu je policija izdala kaznu zbog navodnog pokušaja da unajmi eskort damu.

Zvijezda filma "Sam u kući" uhvaćena je u Kamarilju u Kaliforniji, nakon što su policajci tvrdili da je pokušao da 'obavi posao' uz pomoć unajmljene pratnje, prenosi TMZ.

Organi reda u okrugu Ventura kažu da je Danijel 10. decembra dobio prekršajnu prijavu zbog traženja prostitucije, baš usred božićne sezone, kada njegovi filmovi "Sam u kući" obično beleže veliku gledanost na striming platformama.

Prema policijskim dokumentima do kojih je došao TMZ, Danijel je prijavljen u jednom hotelu u Kamarilju u Kaliforniji. Policija tvrdi da nije bio priveden, već je samo dobio kaznu.

Danijel je u posljednjih nekoliko mjeseci imao nekoliko zapaženih incidenata u okrugu Ventura – oko sat vremena sjeverozapadno od Los Anđelesa. U oktobru prošle godine hitno je prebačen u bolnicu nakon što je Vatrogasna služba okruga Ventura intervenisala u jednoj kući u Somisu zbog zdravstvenog incidenta.

Ako su navodi o traženju prostitucije tačni, izgleda da je Danijel pokušao da ode predaleko sa fazonom "mokrog i ljepljivog razbojnika".