Kada je na Božić 2016. godine zauvek sklopio oči, završila se čitava jedna epoha. Smrt Džordža Majkla šokirala je svijet. Njegov glas i pjesme žive i dalje, a "Last Christmas" iz godine u godinu ponovo osvaja vrhove prazničnih top-lista, više od četiri decenije nakon što ju je napisao za grupu WHAM!.

Surovom igrom sudbine, britanski muzičar grčkog porekla, pravim imenom Jorgos Kirijakos Panajotu, preminuo je baš na Božić, u 53. godini života.

Pjesma o Božiću ga proslavila, a preminuo je baš na taj dan: 3 godine kasnije istog datuma umrla mu je i sestra

Pronađen je u svom domu, mirno, u snu. Kasnije je saopšteno da je uzrok smrti bolest srčanog mišića i problemi sa jetrom, iako su se u javnosti pojavile i kontroverze koje su bacile sjenu na njegov odlazak.

Nije bilo javne sahrane, niti pompe kakva obično prati odlazak svjetskih zvijezda. Mesecima se nije znalo ni gdje je sahranjen, sve dok nije potvrđeno da počiva na Hajgejt groblju u Londonu, pored majke Lesli, čiju smrt nikada nije prebolio. Njegov grob je dugo bio bez obeležja, a danas na jednostavnoj mermernoj ploči stoji samo: "Voljeni sin, brat i prijatelj".

Tokom poslednjih godina života, Džordž Majkl vodio je tešku borbu sa zdravljem, ali i sa dubokim emotivnim ranama. Smrt njegove najveće ljubavi, Anselma Felepe, 1993. godine ostavila je neizbrisiv trag. Album "Older" bio je njegov lični muzički spomenik toj ljubavi, ali i početak perioda u kojem su depresija i autodestruktivnost sve više uzimale maha.

Iako je javno "autovanje" i prihvatanje sopstvenog identiteta skinulo veliki teret s njegovih leđa, gubitak voljenih nikada nije uspio da preboli. Smrt majke dodatno ga je slomila, a srce – i doslovno i metaforički – na kraju nije izdržalo.

Tragedija se nastavila i poslije njegove smrti. Tačno tri godine kasnije, takođe na Božić, preminula je i njegova sestra Melanija, s kojom je bio izuzetno blizak.

Džordž Majkl bio je jedan od najvećih muzičkih giganata osamdesetih i devedesetih, idol MTV generacije, vlasnik jednog od najljepših i najmoćnijih glasova pop muzike. Iskren, ranjiv, talentovan i nezaboravan – otišao je tiho, ali je ostavio pjesme koje i dalje odzvanjaju. Bio je Božić. Njegov "Last Christmas".