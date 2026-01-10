Američka administracija ističe da ovakve akcije šalju jasnu poruku da „ne postoji sigurno utočište za kriminalce“ i da će nastaviti da provodi međunarodne sankcije i blokade nafte, posebno protiv nelegalnih pošiljki koje krše pravila o embargu.

Izvor: YouTube/Printscreen/Battle Order

Američke snage izvele su novu brzu akciju u Karipskom moru i zaplijenile naftni tanker „Olina“, za koji se navodi da je dio takozvane „flote u senci“ i da je ranije bio sankcionisan zbog transporta ruske i venecuelanske nafte, saopštili su zvaničnici.

Prema objavama američkog Southern Commanda, operacija je izvedena rano ujutru 9. januara kada su se pripadnici američke obalske straže, marinaca i mornarice ukrcali na tanker u Karipskom moru, u blizini Trinidada, u okviru kampanje za pooštravanje kontrole nad trgovinom naftom iz Venecuele nakon zapljene predsjednika Nikole Madura.

„Olina“, koja je prethodno nosila ime Minerva M i bila na listama sankcija SAD, EU i Velike Britanije zbog transporta ruske nafte u kršenju međunarodnih ograničenja, zaplijenjena je bez incidenata, navodi se u saopštenju.

Ovo je peta potvrđena zapljena tankera od strane američkih snaga u posljednjih nekoliko sedmica u okviru šire kampanje usmjerene na prekidanje ilegalnih i neregistrovanih pomorskih pošiljki nafte koje koriste brodovi sa promjenjivim zastavama i identitetima kako bi izbjegli sankcije.

Američka administracija ističe da ovakve akcije šalju jasnu poruku da „ne postoji sigurno utočište za kriminalce“ i da će nastaviti da provodi međunarodne sankcije i blokade nafte, posebno protiv nelegalnih pošiljki koje krše pravila o embargu.

Zapljena „Oline“ dolazi uslijed sve većih tenzija između Vašingtona i Moskve, jer se plovila povezana sa Rusijom i Venecuelom sve češće pojavljuju u konfliktima oko međunarodnih sankcija i kontrole energetske trgovine.