Zdravstvena infrastruktura širom države ojačana je adaptacijama i modernizacijom, poput prijemno-urgentnog bloka Specijalne bolnice u Risnu, vrijednog preko 2 miliona eura, kao i jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Baru, Beranama, Nikšiću i Budvi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar zdravlja Vojislav Šimun izjavio je da je Ministarstvo u protekloj godini nastavilo ulaganja u modernizaciju zdravstvenog sistema, sa ciljem da građanima i građankama obezbijedi bržu, kvalitetniju i savremeniju zdravstvenu zaštitu.

„Ovo je ulaganje ne samo u zdravstvo, već i u život, nadu i dostojanstvo naših građana. Crna Gora je spremna da i ove godine nastavi transformaciju zdravstvenog sistema, podižući standarde na evropski nivo“, kazao je Šimun.

Među najvažnijim projektima prošle godine ističe se puštanje u rad novog linearnog akceleratora na Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore, vrijednog gotovo 3,9 miliona eura, čime je napravljen značajan iskorak u liječenju malignih bolesti. Ovaj projekat simbolizuje odlučnu borbu države protiv karcinoma, kroz razvoj savremene dijagnostike i terapije.

Zdravstvena infrastruktura širom države ojačana je adaptacijama i modernizacijom, poput prijemno-urgentnog bloka Specijalne bolnice u Risnu, vrijednog preko 2 miliona eura, kao i jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Baru, Beranama, Nikšiću i Budvi. Ove investicije poboljšavaju efikasnost hitnog odgovora i sigurnost pacijenata.

„Adaptacija ključnih bolničkih prostora, nove ambulante i savremeno opremljene prijemne sale u Specijalnoj bolnici u Risnu omogućavaju osoblju rad u uslovima koji zadovoljavaju najviše standarde, a pacijentima pružaju bržu i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu“, rekao je ministar Šimun.

Dodatno, nabavka novog reanimobila za Zavod za transfuziju krvi, vrijednog oko 350 hiljada eura, osigurava brzu i sigurnu isporuku krvi i krvnih derivata širom Crne Gore, smanjujući rizik od prekida u lancu snabdijevanja i omogućavajući reagovanje 24 sata dnevno.

Važni projekti uključuju i reviziju planova za nove bolničke i dijagnostičke objekte, među kojima su Klinika za hematologiju sa Centrom za PET/CT, nova Opšta bolnica u Pljevljima i Dom zdravlja u Siti kvartu Podgorice. Ove investicije doprinose modernizaciji primarne i specijalističke zdravstvene zaštite, smanjenju lista čekanja i povećanju dostupnosti usluga u svim regionima.

„Izgradnjom Klinike i PET/CT centra unaprijediće se dijagnostika i terapija hematoloških i onkoloških pacijenata, smanjiti liste čekanja i troškovi liječenja u inostranstvu, ojačati samostalnost zdravstvenog sistema i poboljšati kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite“, ističu iz kabineta ministra.

Nova Opšta bolnica u Pljevljima značajno doprinosi jačanju zdravstvene sigurnosti sjevera Crne Gore i smanjenju regionalnih razlika u dostupnosti usluga, dok će novi Dom zdravlja u Siti kvartu rasteretiti postojeće objekte u Podgorici, skratiti liste čekanja i unaprijediti uslove rada zdravstvenih radnika.

„Gradimo ustanove i modernizujemo opremu, ali istovremeno ulažemo i u medicinski kadar kroz specijalizacije, subspecijalizacije i kontinuiranu edukaciju, kako bismo poboljšali zdravstvene usluge od prijemnog pregleda do najzahtjevnijih procedura. Zdravstvo mora biti sigurno, dostupno i jednako za sve građane i građanke“, zaključio je Šimun.

Prošle godine realizovana je ukupno 221 specijalizacija i 27 užih specijalizacija, dodaju iz Ministarstva zdravlja.