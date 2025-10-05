Nadica Ademov razočarana u Darka Lazića: "Koliko puta nije došao, ne bi trebalo da ga pogledam"

Pjevačica Nadica Ademov nedavno je slavila 1. rođendan sinu, a sada je za MONDO ispričala zašto je razočarana u Darka Lazića.
Pjevačica Nadica Ademov i njen suprug Damir, proslavljili su nedavno prvi rođendan sina Amela na raskošnoj proslavi u jednom beogradskom restoranu, okupivši pola estrade.
Ipak, jedno poznato ime je izostalo, a Nadica je ekskluzivno za MONDO otkrila zašto ju je Darko Lazić razočarao.
I pored izostanka, kontaktirala ju je Darkova supruga Katarina, te kao razlog navela čitavu situaciju koja ih je zadesila.
Nadica je i pored toga izjavila da ovo nije prvi put da se Darko ne odazove njenom pozivu, i da "ne bi trebalo da ga pogleda koliko puta nije dolazio", ali i da pored svega kolegi oprašta jer ga voli.
Pogledajte slike sa proslave rođendana Nadicinog sina:
