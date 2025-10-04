Mladen Mijatović iznio nove detalje: Darko Lazić priznao krivicu, a evo šta ga čeka u nastavku istrage

Darko Lazić je prije dva dana priznao krivicu, a sada je Mladen Mijatović iznio nepoznate detalje.

Pjevač Darko Lazić prošle nedjelje učestvovao je u saobraćajnoj nesreći, kada se njegov automobil zakucao autobus. Na sreću, niko od učesnika nije teže povrijeđen.

Pogledajte kako Darko Lazić izgleda nakon saobraćajne nesreće:

Sada je nove detalje istrage otkrio novinar Mladen Mijatović, koji se uključio u program kod Jovane Jeremić.

"U okviru istrage koju Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu vodi u vezi saobraćajne nesreće koja se nedavno dogodila na Novom Beogradu, a u kojoj su povređeni Darko Lazić i njegova supruga. Darko Lazić je u četvrtak u poslepodnevnim časovima bio u Upravi saobraćajne policije i po nalogu nadležnog javnog tužilaštva donio je određenu dokumentaciju, svoj izvještaj o saobraćajnoj nezgodi, odnosno svoju izjavu, ljekarski izveštaj iz medicinske ustanove, odnosno bolnice gdje je bio nakon saobraćajne nezgode, kao i češku vozačku dozvolu sa kojom je upravljao kritičnog dana u kritično vrijeme automobilom marke "mercedes". Sada je dokumentacija kompletirana i čitava ta dokumentacija je proslijeđena na dalje postupanje Trećem osnovnom javnom tužilaštvu koje vodi predmet i koje će se dalje baviti istragom", rekao je Mladen Mijatović.

"Ko je kriv, to se ne zna"

Podsjetimo, Darko se oglasio nakon nesreće i otkrio kako se osjeća.

"Zadobio sam posjekotine od šoferke koja je pukla... Ko je kriv, to se ne zna, ja sam kriv što sam vozio po kiši, on je kriv što je stajao. Bitno je da niko nije povređen ozbiljno. Kaća ima samo malu posjekotinu na glavi od stakla".