Katarina Lazić pozirala sa sve kopčom na čelu: Prvo pojavljivanje Darkove supruge nakon kobnog udesa

Folker Darko Lazić, nedavno je doživio saobraćajnu nezgodu sa suprugom Katarinom kada su se vraćali sa proslave njene sestre.

Darko i Kaća su tada zadobili su lakše povrede, a Katarina se nakon udesa nije pojavljivala u javnosti.

Ipak, sada je Katarina Lazić uradila jednu reklamu za fitnes opremu, što je njeno prvo pojavljivanje nakon saobraćajke, na kojoj je vidna i kopča na čelu.

Darkova supruga se fotografisala u uskom kompletu dok sa tegovima i tom prilikom pokazala izvajanu liniju nakon porođaja.

Inače, nakon udesa, Lazić je za MONDO istakao da nije dao nikakvu zvaničnu izjavu kojom priznaje krivicu, te da će se sve dalje razjasniti tokom istrage.

"Niti sam priznao krivicu niti je završen proces oko saobraćajne nezgode koju sam imao. Toliko mogu da kažem sa ciljem da demantujem neistine koje se pišu. Kada sve bude završeno, govoriću detaljnije o slučaju", rekao nam je Darko.

Evo kako je izgledao pjevač nakon udesa:

Par dana nakon nesreće uputio se u rodni Brestač i zapjevao uz kotlić: