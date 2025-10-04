logo
"Ovo je istina, toliko mogu da kažem": Darko Lazić nam otkrio da li je priznao krivicu posle udesa

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
Pjevač Darko Lazić otkrio nam je da li ja zaista priznao krivicu nakon saobraćajne nesreće.

Nakon navoda da je priznao krivicu povodom saobraćajne nesreće koja se dogodila 25. septembra, Darko Lazić se oglasio i za MONDO demantovao te tvrdnje. Pjevač je istakao da nije dao nikakvu zvaničnu izjavu kojom priznaje krivicu, te da će se sve dalje razjasniti tokom istrage.

"Niti sam priznao krivicu niti je završen proces oko saobraćajne nezgode koju sam imao. Toliko mogu da kažem sa ciljem da demantujem neistine koje se pišu. Kada sve bude završeno, govoriću detaljnije o slučaju", rekao nam je Darko. 

Podsetimo, pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživjeli su saobraćajnu nezgodu u blizini Beogradske arene, kada je Darkov automobil udario u autobus. Srećom, nijedan od učesnika nesreće nije teže povređen. Darko i Katarina su prevezeni u bolnicu na pregled, ali su ubrzo pušteni kući, gdje su nastavili oporavak.

