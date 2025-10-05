"Riješićemo, kao i sa Karleušom": Viki otvoreno o uvredama Zorice Brunclik, spomenula i sukob sa Jelenom

Viki Miljković osvrnula se na svoj odnos sa koleginicama Jelenom Karleušom i Zoricom Brunclik.

Izvor: Youtube printscreen/Pinkove zvezde

Viki Miljković nova je članica žirija "Pinkovih zvezda". Iako je emitovanje skoro počelo, već su se pojavile nesuglasice između nje i Jelene Karleuše, ali i Zorice Brunclik. Ipak, Viki tvrdi da se dobro osjeća u Pinkovom studiju.

"Odlično. Situacija je uvjek kao rolerkoster, ali snalazimo se", prokomentarisala je Viki.

Medije je zanimalo kakva je situacija između Zorice Brunclik i nje, s obzirom na to da ju je Zorica isprozivala u "Ami G šou", a kasnije je nastavljen sukob u "Pinkovim zvezdama".

"Mi se nismo ni svađale, mislim ja se nisam ni svađala. Ja to ne komentarišem, sve ćete gledati u emisiji. Sa Karleušom kada sam imala neke svoje nesuglasice mi smo to sve rešavale kroz emisiju", rekla je ona.