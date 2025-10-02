Suzana Mančić besna nakon vijesti da joj je ćerka trudna sa generalom: Odmah se oglasila zbog bebe sa 23 godine starijim

Suzani Mančić nije se dopalo što se priča da je njena ćerka Teodora trudna

Ćerka čuvene voditeljke Suzane Mančić, Teodora, i njen 23 godine stariji partner brigadni general Miroslav Talijan prije samo nekoliko dana upriličili su svadbeno veselje za porodicu i prijatelje.

Međutim, sada se pojavila informacija da je Teodora zapravo čeka bebu, ali da se o tome ćuti.

"Teodora je u drugom stanju, a svadbu su zakazali čim su saznali. Još je rano da o tome govore javno, zbog čega samo najbliži znaju", rekao je izvor blizak paru za Informer.

Međutim, sada se oglasila i njena majka Suzana koja je bijesno demantovala priče o trudnoći ćerke.

- Ja ne mogu više da živim ni od informacija ni od dezinformacija. Naravno da nije trudna, pa svi su me to juče pitali, rekla sam da nije. Još jednom, to su gluposti, nije trudna, ne može čovjek ni da se odmori na miru - rekla je Suzana za Republiku.

Inače, Teodorin novopečeni suprug iza sebe već ima dva braka iz kojih je dobio čak petoro djece, prenosi Kurir.

Zanimljivo je da je Talijan bio u braku sa ćerkom Nebojše Pavkovića Marijom.

Par je navodno bio u braku nekoliko godina i ona je tada nosila njegovo prezime i zvala se Marija Talijan. Marija i Miroslav navodno imaju dvoje djece.

Nakon što su se pojavile informacije da je sadašnji zet Suzane Mančić bio u braku sa ćerkom generala Nebojše Pavkovića i da je svadba obavljena isti dan kada se on vratio u Srbiju, voditeljka je rekla:

"To nije nikakva povezanost, svadbe se zakazuju mnogo unaprijed, to niko nije mogao da predvidi", rekla je Suzana kratko za Blic, ne želeći da produbljuje ovu temu.

