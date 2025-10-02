"Sve što je moje je moje, sve što je tvoje je moje": Suzana otkrila kako je podelila imovinu sa bogatim biznismenom

Suzana Mančić otvoreno je govorila o nasledstvu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Suzana Mančić nedavno je udala ćerku Teodoru, koja je sudnosno da izgovorila 23 godine starijem Miroslavu Talijanu. Mnogi su se pitali da li je njen izabranik biznismen Simeon Ocomokos prisustvovao venčanju, pošto nije viđen ni na jednoj fotografiji, niti snimku.

"Ko kaže da nije bio? Bio je sve vreme, samo on ne voli da se njegove slike pojavljuju u novinama", istakla je ona za "Story.rs"

Suzana i grčki biznismen više od decenije su zajedno, a sada je otkrila da su se dogovorili oko nasledstva.

"Imam imovinu, vidi, za srpske uslove odličnu, on za svoje grčke i te kako."

Ona je predložila da svu svoju imovinu odvoje.

"E sad, da tu ne bi došlo, a sigurno bi bilo nekih sumnji, nesuglasica, šta će biti, kako. Šta hoće ova Srpkinja, da nas oglobi. Em nam ukrala oca, em će da nam ukrade i imovinu. Ja sam rekla, ajde ovako, da mi stavimo na papir da sve što je moje je moje, sve što je tvoje je moje (smeh)", rekla je ona i napomenula:

"Šalim se."

Za kraj se osvrnula i na svoje ćerke.

"Jednog dana kad treba da dele imovinu, nema svadje, nema krvi oko tarabe... ", rekla je ona u emisiji Popodne na Uni.

Pogledajte fotografije Suzane i njenog supruga: