logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trudna ćerka Suzane Mančić: "Još je rano, samo najbliži znaju" (Foto)

Trudna ćerka Suzane Mančić: "Još je rano, samo najbliži znaju" (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Posle vjenčanja s generalom o kojem je brujala cijela Srbija stiže najlepša vijest

Trudna ćerka Suzane Mančić Izvor: teodorakunic / Instagram

Teodora Kunić, starija ćerka voditeljke Suzane Mančić, koja se prije nekoliko dana zaklela na vječnu ljubav svom izabraniku, navodno je u drugom stanju

Teodora i njen 23 godine stariji partner brigadni general Miroslav Talijan upriličili su svadbeno veselje za porodicu i prijatelje, a kako smo saznali njih dvoje imaju još jedan razlog za slavlje.

"Teodora je u drugom stanju, a svadbu su zakazali čim su saznali. Još je rano da o tome govore javno, zbog čega samo najbliži znaju",  rekao je izvor blizak paru za Informer.

Možda će vas zanimati

Tagovi

suzana mančić ćerka trudnoća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ