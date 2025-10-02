Trudna ćerka Suzane Mančić: "Još je rano, samo najbliži znaju" (Foto)

Posle vjenčanja s generalom o kojem je brujala cijela Srbija stiže najlepša vijest

Izvor: teodorakunic / Instagram

Teodora Kunić, starija ćerka voditeljke Suzane Mančić, koja se prije nekoliko dana zaklela na vječnu ljubav svom izabraniku, navodno je u drugom stanju

Teodora i njen 23 godine stariji partner brigadni general Miroslav Talijan upriličili su svadbeno veselje za porodicu i prijatelje, a kako smo saznali njih dvoje imaju još jedan razlog za slavlje.

"Teodora je u drugom stanju, a svadbu su zakazali čim su saznali. Još je rano da o tome govore javno, zbog čega samo najbliži znaju", rekao je izvor blizak paru za Informer.