Suzana Mančić plakala zbog ćerke koja se nedavno udala: Otkrila sve o njihovom odnosu, ova rečenica je slomila

Suzana je prošla kroz veoma težak period, a najveću podršku pružile su joj upravo naslednice.

Suzana Mančić tokom svoje duge karijere u javnom životu prošla je kroz različite uspone i padove. Ipak, jedan od težih i lošijih trenutaka bio je onaj kada je njen intimni snimak dospio u javnost.

Podršku su joj tada pružile ćerke, a rečenica koju su tada izgovorile rasplakala je Suzanu.

"Niko mi nije pomagao, sem, možda, par prijatelja i djece. Ja sam u jednom momentu govorila djeci: 'Nemojte da govorite u školi da sam ja vaša mama', a moja Natalija mi je rekla: 'Ponosim se što si ti moja mama'. To su neke stvari koje vas dignu. Nikad ne znaš šta te u životu čeka, ali moraš bar pred sobom da budeš čist. Od silnih stresova sam dobila holesterol, ali ćuti dobro sam prošla, moglo je biti mnogo gore", rekla je Suzana svojevremeno za "Blic" i dodala da se zbog ćerkinih reči tada rasplakala.

Intimni snimak uništio karijeru

Podsjetimo, Suzana Mančić našla se u centru skandala 2005. godine zbog intimnog snimka.

"Imala sam sumnje i ja sam istraživala kopala po sjećanjima, po detaljima onda sam ja shvatila da ću da poludim i da odem u totalnu patologiju i rekla sam neka ga nek ide niz vodu ko god da je. Crko dabogda. To sam rekla. Ali ja sam nastavila svoj život i sastavila ga, jer se raspao u tom momentu", rekla je Suzana i istakla da je taj snimak sama napravila misleći da ga niko sem nje neće vidjeti.

"Šta koga briga što sam pristala na to?! Neko voli ovo, neko ono. Uostalom, to je bio moj rad. Ja sam namjestila tu kameru. Posle sam pogledala i rekla: "Dobro je ovo ispalo". I nisam obrisala, što obično radim. Jedan trenutak neopreznosti može posle cijelog života da te košta", rekla je iskreno Suzana za Hype TV.

"Prvo sam osjetila nevjericu, a u sledećoj sekundi sam mislila da ći da padnem u nesvijest, a nakon toga užasan strah šta će dalje biti. Strah je najgori u životu, gori od bola, nesreće. To je formiralo jednu drugu sliku o meni, generacije koju su se rodile prije 30 godina su mislile da se ja tim bavim", prisetila se tog perioda voditeljka.