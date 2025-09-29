Suzana Mančić udala ćerku, pa se oglasila: Ponosna majka poručila samo jedno, evo šta rade nakon svadbe

Suzana Mančić ne krije sreću zbog svoje ćerke Teodore.

Starija ćerka Suzane Mančić, Teodora, po drugi put se udala, a tim povodom oglasila se ponosna majka. Suzana je održala emotivan govor na proslavi, a sada je otkrila kako se osjećaju nakon slavlja.

Pogledajte fotografije sa vjenčanja:

"Hvala na čestitkama puno! Svi smo dobro i sada odmaramo posle svadbe", kratko je poručila Suzana za Blic.

Teodora je zablistala u uskoj vjenčanici, dok je mladoženja nosio odijelo. Zvanice su na njih posule konfete po izlasku iz crkve, a mladenci nisu skidali osmehe sa lica.

Bila udata za 20 godina starijeg milionera

Inače, Teodora je prije par godina bila udata za 20 godina starijeg milionera. Par se iznenada vjenčao u Las Vegasu, a za ovu ceremoniju nisu znali njihovi najbliži, pa ni Suzana Mančić. Brak je završen razvodom nakon četiri godine, a Teodora je svojevremeno govorila o tome kako je Suzana reagovala na ovu odluku.

"Mama je bila srećna kada sam joj rekla da želim da se razvedem i odmah mi je poručila da ne brinem. Na početku moje veze sa Francom stavila mi je do znanja da on nije čovjek za mene. Naši roditelji često vide stvari bolje od nas, međutim to je bio moj izbor i ona se prema njemu ophodila s poštovanjem", rekla je Teodora u intervjuu za Gloriju, pa dodala:

"Ne volim da odugovlačim. Kad sam spoznala da naš brak nije ono što tražim i želim, nisam htjela uzaludno da trošim moje ali i njegovo vrijeme. Živjeli smo na relaciji Beč - San Francisko i taj način života mi je prijao dvije, tri godine, ali sam na kraju shvatila da me to ne ispunjava i da neću biti srećna, tim pre što sam bila daleko od porodice i prijatelja. Razvela sam se i vratila u Srbiju."

Pogledajte fotografije Suzane Mančić sa ćerkama: