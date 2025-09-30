Na svadbu s 23 godine mlađom Teodorom došao u uniformi: Ko je general Talijan, novi zet Suzane Mančić?

Ćerka Suzane Mančić Teodora Kunić izgovorila je sudbonosno "da" Mirolavu Talijanu, koji je 23 godine stariji od nje

Teodora Kunić, starija naslednica voditeljke Suzane Mančić, proteklog vikenda se udala za 23 godine starijeg izabranika, brigadnog generala Miroslava Talijana.

Teodora i Miroslav organizovali su za najbliže slavlje u jednoj vinariji, a objave sa vjenčanja govore da je vlada vesela atmosfera, kao i da je mladoženja pao na kolena kada mu je supruga, uz trubače, otpjevala Senidin hit "Delija".

Miroslav Talijan rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci, što znači da je pune 23 godine stariji od Teodore. Posle Vojne gimnazije, završio je i Vojnu akademiju, smjer pešadija, a potom nastavio da se obrazuje na Fakultetu bezbijednosti gdje je završio master studije, potom na Fakultetu političkih nauka specijalističke studije, a doktorirao je 2008. godine na Vojnoj akademiji. Posle osam godina završio je i Visoke studije bezbijednosti i odbrane.

Godinama je u vojnoj službi, a od prvog položaja potpuručnika napredovao je do komadanta 72. brigade za specijalne operacije, što je postao 2018. godine, piše na sajtu Vojske Srbije.

Službu je započeo kao komandir voda u četi vojne policije, a potom i kao komandir voda u padobransko-izviđačkoj četi, komandir odeljenja u četi vojne policije Bataljon za protivteroristička dejstava, komandir padobranske čete, komandant Bataljona za protivteroristička dejstava, nastavnik na Katedri operatike na Vojnoj akademiji, rukovodilac poslediplomskih studija i usavršavanja u Školi nacionalne odbrane na Vojnoj akademiji, načelnik Škole nacionalne odbrane, načelnik Vojne akademije, pa sve do komadanta Specijalne brigade, posle čega je dobio dužnost komadanta 72. brigade za specijalne operacije.

Iza sebe ima brojna odlikovanja za svoj rad i zasluge. Neke od njih su Orden za zasluge u oblastima odbrane i bezbijednosti, Vojna spomen medalja za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji SRJ, Vojna spomen medalja za izuzetne rezultate u vojnoj službi za oficira, Medalja za revnosnu službu i druge.

Miroslav, koji se na crkvenom vjenčanju pojavio u uniformi, već ima brak iza sebe, a Teodora, koja je rođena 1993. godine, prethodno je bila udata za izvjesnog milionera iz Amerike, a taj brak je brzo završen razvodom.

Inače, o prvom vjenčanju nije bila obaviještena ni njena majka, što je voditeljku posebno rastužilo. Međutim, Suzana je ovog puta bila na svadbi i veselila se, što se vidjelo na snimcima sa društvenih mreža.

