“Rekao mi je ćale doći ću, nije se ni javio”: Đani žestoko potkačio Darka Lazića nakon udesa

Autori Jelena Sitarica Autori Đorđe Milošević
0

Đani je bio više nego raspoložen na gala slavlju Nadice Ademov, a tom prilikom se osvrnuo i na kolegu Darka Lazića priznavši šta mu zamjera, a prisjetio se i rođendana svoje djece

Đani žestoko potkačio Darka Lazića nakon udesa Izvor: MONDO

Radiša Trajović Đani jedan je od zvanica na proslavi rođendana sina Nadice Ademov.

Podsjetimo, pjevačica i njen suprug Damir organizovali su gala slavlje u jednom prestoničkom restoranu, a navodno su samo za dekoraciju dali preko 500.000 dinara.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

U restoran pristižu polako i gosti sa estrade, a Đani, koji je pristigao među prvima,  prokomentarisao je aktuelna dešavanja, ali se i prisjetio rođendana svoje djece.

"Ja se ne sjećam ni kad mi se sin rodio, bio sam u Hamburgu. Davno je to bilo", našalio se pjevač i dodao da se rado odazvao pozivu Nadice Ademov, kao i da su prijatelji, te dugo rade zajedno. 

Izvor: MONDO

Đani se osvrnuo i na nedavnu saobraćajnu nesreću Darka Lazića. Na pitanje da li je pozvao kolegu, pjevač je odgovorio: 

"Ne. I ja sam polomio ruku, nije ni on mene zvao. I što bih ga zvao. Ja sam visio uz njega, a kad sam ja polomio ruku, tri mjeseca sam proveo u kući, niko nije došao da me vidi. Rekao je - ćale, doći ću, i nije došao. Tad sam se razočarao", priznaje Đani. 

Tagovi

Đani Darko Lazić

