Modrice ispod oka i zavoj na glavi: Paparaco fotke Darka Lazića, pogledajte kako izgleda poslije saobraćajke

Autor Dragana Tomašević
0

Prve slike Darka Lazića nakon saobraćajne nesreće na Novom Beogradu

Paparaco fotke Darka Lazića Izvor: Marko Karovic/Kurir

Pjevač Darko Lazić je prije četiri dana imao saobraćajnu nesreću nedaleko od Geneks kule, kada se sudario sa gradskim autobusom u kojem, na sreću, nije bilo putnika.

U trenutku incidenta, sa njim je bila i njegova supruga Katarina Lazić, koja je sjedela na suvozačkom mjestu. Prema nezvaničnim informacijama, Darko je u trenutku sudara imao više od 1,9 promila alkohola u krvi, iako je on isprva demantovao da je konzumirao alkohol.

Darko i Katarina su nakon nesreće zbrinuti u Urgentnom centru odakle su pušeni na kućno liječenje, a sada je papapraco Kurira zabilježio i prve slike pjevača nakon udesa.

Darko je išao na ručak s prijateljima, a očevici kažu da nisu očekivali da ga vide poslije onakve nesreće, ali da izgleda da nije ozbiljnije povrijeđen.

Pjevač i dalje ima modrice na licu, ali i i zavoj oko glave.

(Kurir, MONDO)

Darko Lazić

