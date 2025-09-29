"Ugrožava i decu i druge": Slađa Alegro se obratila Darku pa prokomentarisala udes

Pevačica Slađa Alegro prokomentarisala je udes kolege Darka Lazića, koji je bio samo još jedan u nizu, te je za Blic otkrila da bi trebalo više računa da povede o tome kako se ponaša u saobraćaju.

Tokom poslednje nesreće, sa Darkom Lazićem se u automobilu nalazila i njegova supruga Katarina.

Slađa se nada da će Darko sada opreznije da se ponaša u saobraćaju, jer neprilagođenom vožnjom ne ugrožava sebe, već i druge.

"Videla sam šta se Darku desilo i tako nešto nikome ne bih poželela. Svako normalan bi rekao da se to više ne dešava," započela je pevačica pa nastavila:

"Nije na meni da komentarišem to ko je kriv, ima ko će time da se bavi. Ne bih volela da se Darku desi bilo šta, može tako da se ugrozi i on, ali i svi drugi. Ne bih volela da se ovo više ponovi što zbog dece, što zbog drugih, tako da verujem da će Darko biti oprezniji nadalje", poručila je Slađa kolegi.

Inače, pevač je pre nekoliko večeri imao udes, a u tom trenutku sa njim u automobilu se nalazila njegova supruga Katarina koja je prošla bolje nego on. Darko ima povrede glave, a Kaća je prošla sa lakšim povredama.

