SAD su zaplenile još jedan naftni tanker u Karipskom moru, nastavivši akcije protiv brodova povezanih sa Venecuelom uprkos upozorenjima o mogućim tenzijama.

Izvor: x/printscreen

Sjedinjene Države zaplijenile su još jedan naftni tanker u Karipskom moru, saopštilo je danas Južno zapovjedništvo američke vojske.

Prema saopćenju, američke snage su u koordinaciji sa Ministarstvom za unutrašnju bezbjednost krenule sa nosača aviona "USS Gerald R. Ford" i bez incidenata se ukrcale na tanker "Olina" u Karipskom moru.

Prema podacima servisa MarineTraffic, tanker "Olina" plovio je u blizini Venecuele pod zastavom Istočnog Timora. Američke vlasti objavile su i snimak akcije.

Ova zapljena dolazi nakon što su SAD ove nedjelje zaplijenile dva tankera povezana sa Venecuelom, uključujući jedan brod koji je plovio pod ruskom zastavom u Atlantskom okeanu, kao i još jedan tanker u Karipskom moru.

Bela kuća je ranije poručila da američki predsjednik Donald Tramp nije spreman da odustane od zapljena sankcionisanih tankera, uprkos upozorenjima da bi takve akcije mogle dodatno povećati tenzije sa Rusijom i Kinom.

"On će sprovoditi politiku koja je u interesu Sjedinjenih Američkih Država", rekla je u srijedu portparolka Bele kuće Karolin Livit. "To znači sprovođenje embarga protiv svih brodova iz takozvane flote u sjeni koji ilegalno prevoze naftu."