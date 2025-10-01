"Nazvala ga pijandurom zbog koje je mogla da pogine": Darka Lazića napustila žena nakon udesa

Katarina je jednom prilikom istakla da je Darku svojevremeno dala ultimatum - ili ona ili alkohol, ali očigledno da u tome nije uspjela.

Izvor: Marko Karovic/Kurir

Darko Lazić i njegova supruga Katarina žestoko su se posvađali i trenutno su navodno razdvojeni jer se on vratio alkoholu, zbog čega je i napravio težak udes u Beogradu vozeći pijan i bez vozačke dozvole.

Kako saznaju domaći mediji od izvora bliskom ovom bračnom paru, Kaća je navodno od nesreće sva iscrpljena i krajnje razočarana u Darka, zbog čega razmišlja i o razvodu.

Žestoka svađa

"Za vikend je došlo do teške svađe u Brestaču. Kaća ne može da pređe preko toga što se Darko opet odao alkoholu, iako joj je obećao da više nikad u životu neće okusiti ni kap žestine. U žaru svađe, rekla mu je da su završili i da odlazi kod svojih. Ona je toliko ljuta da nije birala riječi. Nazvala ga je pijandurom zbog koje je mogla da pogine i da ne želi da ima ništa s njim i da želi razvod. Da li je to samo trenutno jer je očajna i bijesna zbog svega ili će se predomisliti, ne znam, ostaje da vidimo. Kaća je vrlo tolerantna žena i mnogo je žrtvovala kako bi pomogla Darku da se izbori s porocima i vrati normalnom životu i taman kad je sve bilo kako treba, sad se desi ovo... Baš je razočarana. Otkad se vratila iz bolnice, ne izlazi iz kuće, povukla se i ne želi da priča ni s kim. Sve vrijeme ponavlja da ne može više ovako da živi", priča sagovornik, pa nastavlja:

"Istina je da je udesu prethodila njihova žestoka svađa jer je prije fajronta počeo da pije, što se i vidi na nekim snimcima koji su objavljeni u medijima, iako je on to sve demantovao. Kada je Kaća vidjela da je popio, iako mu je više puta rekla da na to i ne pomišlja, odmah je tražila da krenu kući. Zbog njene reakcije on je bio jako bijesan i u automobilu je sve vrijeme vikao na nju, a onda je došlo i do udarca u autobus. Znam i da mu je tokom svađe u Brestaču rekla i da ju je javno izblamirao jer tvrdi da nije pio i sve pravi ludima, a postoje snimci na kojima se vidi da je pio, kao i saopštenje policije. Kaća je razočarana i zbog toga što sad počinje da vjeruje u neke priče koje su do nje dolazile ranije - šta je sve radio i kako je lagao, a ona je odbijala da to prihvati. Poseban haos je nastao kada se u svađu umiješala i Darkova majka Branka, koja ga je branila, što je nju još više iznerviralo. Lazić je zbog cijele ove situacije jako nervozan. On na sve načine pokušava da odobrovolji Kaću i moli je za oproštaj, ali ona mu se ne javlja. Kako bi izbjegao dalju svađu, Darko je tog dana otišao za Beograd, gdje se i dalje nalazi", zaključio je sagovornik za domaće medije.

Pogledajte kako izgleda žena Darka Lazića:

Kaća dala ultimatum

Podsjetimo, Katarina je jednom prilikom istakla da je Darku svojevremeno dala ultimatum - ili ona ili alkohol, ali očigledno da u tome nije uspjela.

"Rekla sam mu: 'Možeš kako hoćeš, ali ne možeš do kad hoćeš!' On je znao da ja sigurno neću živeti takav život. Imao je izbora da li će živjeti takav život ili ovakav kakav živi sad. Mislim da je sam izabrao i da je tek sad video šta je stvarno prava ljepota života", rekla je nedavno Darkova supruga.

Izvor: Kurir/ Mondo