Darko Lazić kuva kotlić u Brestaču nakon udesa: Zapjevao sa podlivima i šavovima na glavi

Darko Lazić je riješio da se opusti u rodnom mjestu nakon saobraćajne nesreće. Sjeo je u svoje dvorište u porodičnoj kući u Brestaču, upalio kotlić, a onda zapjevao.

Izvor: Printscreen/Instagram

Pjevač Darko Lazić prije četiri dana imao je saobraćajku u Beogradu, kada se vraćao sa suprugom Katarinom sa jedne proslave. Darko je sjeo u svoje dvorište u porodičnoj kući u Brestaču, upalio kotlić, a onda zapjevao.

Masnica od saobraćajke na oku još uvijek mu se vidi:

"Dođe mi tako dok kuvam", napisao je Lazić, a onda je zapjevao "Naći ću je po mirisu kose".

Kako je ranije rekao izvor blizak pevaču za Kurir, udesu je navodno prethodila svađa Darka i Katarine. Par je, naime, prisustvao promociji pjesme Katarinine sestre Tijane Matić, gdje je Tijana u jednom trenutku poželjela da joj zet optjeva jednu tužnu pjesmu koja nju pogađa.

Međutim, kako kaže izvor, Lazić nije bio raspoložen i odbio je. Njegova supruga Katarina je nastavila da insistira da joj otpjeva baš tu pjesmu što je Darka iznerviralo. Uporno joj je govorio da neće i da nije "džuboks". Do te situacije, kako kaže Kurirov izvor, nije ništa pio, a onda se bacio na alkohol. Čak ju je i opsovao i bijesno izletio iz kafane.

Lazić je na promociji svastikine ipak otpevao jednu pjesmu "Srno moja", što je njegova kuma Andreana Čekić objavila na svom Instagram nalogu.

Pogledajte objave od te večeri: