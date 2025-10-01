logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nasledstvo sam popila": Otac ove pjevačice izvršio samoubistvo, a ona se potukla s majkom zbog imovine

"Nasledstvo sam popila": Otac ove pjevačice izvršio samoubistvo, a ona se potukla s majkom zbog imovine

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Dunja Ilić se nedavno pomirila sa bivšim suprugom, a prije toga je podijelila traumatične scene koje je doživjela s porodicom

"Nasledstvo sam popila": Otac ove pjevačice izvršio samoubistvo, a ona se potukla s majkom zbog imov Izvor: Instagram/_sashathewicked_

Pjevačica Dunja Ilić, koja se nedavno pomirila s bivšim mužem i preselila se u Bujanovac, ranije je medijima otkrila i detalje njene burne prošlosti.

Jedan od najšokantnijih trenutaka koje je podijelila sa javnošću bio je sukob sa majkom, do kog je došlo nakon smrti njenog oca. Nakon što je otac izvršio samoubistvo, pitanje nasledstva izazvalo je ozbiljne trzavice između Dunje i njene porodice. U jednom trenutku, kako je sama ispričala, došlo je do fizičkog obračuna sa majkom.

"Advokat mi je rekao da mami i bratu dam po dvadeset odsto nasledstva koje mi je otac ostavio i da ostatak zadržim jer je to bila tatina želja. Kada sam to saopštila majci, izgovorila mi je uvrede koje su me pogodile, pa sam se zaletjela na nju. Otrčala je u kuhinju, uzela nož i isjekla me po desnoj ruci, a ja sam nju ugrizla", ispričala je Dunja tada na Instagramu.

Dunja je svojevremeno govorila o svom odrastanju u čistom luksuzu, ali i da je to nikada nije činilo srećnom. Takođe, poznato je da se odala porocima, te je na to potrošila dobar dio nasledstva.

"Nisam imala dovoljno pažnje, ali sam imala dovoljno ljubavi. Ne volim da me ljudi doživljavaju kao žrtvu, to mi je grozno. Nikada nisam rekla da me nisu voljeli, pa da sam ja ispaštala ili da sam se navukla na alkohol što me roditelji nisu voljeli…Pisali su i da mi je majka otišla, kada sam imala 15 godina, sa nekim klincem u Monte Karlo, tako nešto. Ona je nekako tip žene koji je toliko posvećena porodici, kao da ima taj neki napuljski sindrom, koliko su oni posvećeni porodici, njoj je nepojmivo da se udaje posle razvoda i tako dalje… Mnogo su radili i kada si u tolikom biznisu, mnogo moraš da radiš“, rekla je Dunja.

"To što je ostalo, a ostalo je vrlo, vrlo malo, ja sam popila i tako dalje… Totalni bankrot, pa sam morala iz tih g*vana da se vadim“, rekla je ona tada.

(MONDO, Nova)

Možda će vas zanimati

Tagovi

dunja ilić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ