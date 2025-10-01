Pjevačica Dunja Ilić se nedavno pomirila sa bivšim suprugom, a prije toga je podijelila traumatične scene koje je doživjela s porodicom

Izvor: Instagram/_sashathewicked_

Pjevačica Dunja Ilić, koja se nedavno pomirila s bivšim mužem i preselila se u Bujanovac, ranije je medijima otkrila i detalje njene burne prošlosti.

Jedan od najšokantnijih trenutaka koje je podijelila sa javnošću bio je sukob sa majkom, do kog je došlo nakon smrti njenog oca. Nakon što je otac izvršio samoubistvo, pitanje nasledstva izazvalo je ozbiljne trzavice između Dunje i njene porodice. U jednom trenutku, kako je sama ispričala, došlo je do fizičkog obračuna sa majkom.

Vidi opis "Nasledstvo sam popila": Otac ove pjevačice izvršio samoubistvo, a ona se potukla s majkom zbog imovine Dunja Ilić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/wicked.one91 Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/wicked.one91 Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/wicked.one91 Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/_sashathewicked_ Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/_sashathewicked_ Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/wicked.one91 Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/sasha______ivanovna/printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/sasha______ivanovna/printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Printscreen/Kurir TV Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/sasha______ivanovna Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/sasha______ivanovna/printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/wicked.one91 Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Advokat mi je rekao da mami i bratu dam po dvadeset odsto nasledstva koje mi je otac ostavio i da ostatak zadržim jer je to bila tatina želja. Kada sam to saopštila majci, izgovorila mi je uvrede koje su me pogodile, pa sam se zaletjela na nju. Otrčala je u kuhinju, uzela nož i isjekla me po desnoj ruci, a ja sam nju ugrizla", ispričala je Dunja tada na Instagramu.

Dunja je svojevremeno govorila o svom odrastanju u čistom luksuzu, ali i da je to nikada nije činilo srećnom. Takođe, poznato je da se odala porocima, te je na to potrošila dobar dio nasledstva.

"Nisam imala dovoljno pažnje, ali sam imala dovoljno ljubavi. Ne volim da me ljudi doživljavaju kao žrtvu, to mi je grozno. Nikada nisam rekla da me nisu voljeli, pa da sam ja ispaštala ili da sam se navukla na alkohol što me roditelji nisu voljeli…Pisali su i da mi je majka otišla, kada sam imala 15 godina, sa nekim klincem u Monte Karlo, tako nešto. Ona je nekako tip žene koji je toliko posvećena porodici, kao da ima taj neki napuljski sindrom, koliko su oni posvećeni porodici, njoj je nepojmivo da se udaje posle razvoda i tako dalje… Mnogo su radili i kada si u tolikom biznisu, mnogo moraš da radiš“, rekla je Dunja.

"To što je ostalo, a ostalo je vrlo, vrlo malo, ja sam popila i tako dalje… Totalni bankrot, pa sam morala iz tih g*vana da se vadim“, rekla je ona tada.

(MONDO, Nova)