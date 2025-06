"Majka uzela nož i isjekla me zbog imovine, ugrizla sam je": Otac pjevačice se ubio i tada je krenuo haos

Brojni skandali pratili su život Dunje Ilić od trenutka kako je kročila na domaću javnu scenu, a nakon samoubistva oca, sve je krenulo nizbrdo.

Pjevačica Dunja Ilić, koja je prije više od decenije stekla veliku popularnost na domaćoj muzičkoj sceni, nikada nije krila da je imala brojne probleme, kako sa porocima, tako i unutar porodice. Njena burna prošlost često je bila tema javnosti, a ona je više puta iskreno govorila o traumatičnim trenucima koje je preživela.

Jedan od najšokantnijih trenutaka koje je podijelila sa javnošću bio je sukob sa majkom, do kog je došlo nakon smrti njenog oca. Nakon što je otac izvršio samoubistvo, pitanje nasledstva izazvalo je ozbiljne trzavice između Dunje i njene porodice. U jednom trenutku, kako je sama ispričala, došlo je do fizičkog obračuna sa majkom.

"Advokat mi je rekao da mami i bratu dam po dvadeset odsto nasledstva koje mi je otac ostavio i da ostatak zadržim jer je to bila tatina želja. Kada sam to saopštila majci, izgovorila mi je uvrede koje su me pogodile, pa sam se zalijetala na nju. Otrčala je u kuhinju, uzela nož i isjekla me po desnoj ruci, a ja sam nju ugrizla", ispričala je Dunja tada na Instagramu.

Rano ušla u svijet poroka

Ovaj sukob samo je jedan u nizu skandala koji su pratili njen život. Pjevačica je ranije priznala i da je veoma rano ušla u svijet poroka. Još kao djevojčica, sa 12 godina, počela je da konzumira alkohol, a situacija je postajala sve ozbiljnija kako je vrijeme prolazilo.

"Problem sa alkoholom se ozbiljno pogoršao kada sam imala 15 godina. Tada su se moji roditelji razvodili. Otac je bio u vezi koja nije bila zdrava, a majka je teško podnijela razvod. U tim godinama sam živjela u velikoj kući sa tadašnjim dečkom koji je imao 20 godina. Imala sam vozače, poslugu, nikad nisam ulazila u prodavnicu i nisam znala cijene osnovnih namirnica", ispričala je Dunja u emisiji “Inspiracija danju – inspiracija noću”.

Ko je Dunja Ilić?

Karijera Dunje Ilić krenula je uzlaznom putanjom 2009. godine, kada je pesmom "Bidermajrer“ osvojila publiku. Uslijedila su još tri albuma i mnogobrojni nastupi, ali je njen privatni život često bacao senku na muzičke uspjehe. Uprkos popularnosti, Dunja je odlučila da se povuče iz javnosti. Hit "Šefica podzemlja" i dalje se pušta u brojnim klubovima širom Srbije.