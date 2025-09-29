Držala rekord za najkraći brak na estradi: Pjevačica otkrila da se pomirila s bivšim mužem, bili vjenčani 12 dana

Pjevačica Dunja Ilić se vratila bivšem mužu nakon 12 godina.

Pjevačica Dunja Ilić je pre 12 godina iznenadila javnost kada se udala i razvela u roku od 12 dana, a nakon više od decenije otkrila je da se vratila bivšem partneru.

Kontroverzna pjevačica, koja je promijenila ime u Ajla Begović, otkrila je na svom Instagram nalogu da se pomirila sa bivšim suprugom.

Dunja Ilić prije više od jedne decenije udala se za mladića iz Vranja i nakon samo 12 dana riješila da stavi tačku na taj odnos. Time je postala rekorderka sa najkraćim brakom na estradi, a sada je otkrila da mu se ipak vratila.

"Otkriću vam tajnu, koju sam skrivala. Imala sam stidljive 22 kad sam se udala za ovog čovjeka. Imam 34 kad smo se vratili jedno drugome u živote. Jer ga znam, jer me poznaje, jer smo, pa može se reći ludi. Mnogo je žena prošlo kroz njegov život. Mnogo muškaraca kroz moj. Ali niko kao ja njemu. Niko kao on meni", napisala je Dunja.

