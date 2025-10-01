Ana Nikolić se zakucala kolima u gradilište: Odvalila tablice i napravila haos u ulici, komšije u agoniji

Ana se vraća iz provoda kada se zakucala u gradilište, oborila palete, ali komšije ističu da ne znaju kako je uopšte izašla iz kola.

Pjevačica Ana Nikolić našla se u centru skandala kada je nedavno prijavila, sada već bivšeg, partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, nakon čega se povukla iz javnosti.

Ana je sinoć bila u provodu do kasnih večernjih sati, a po povratku u svoj stan u elitnom dijelu grada, automobilom se zakucala u obližnje gradilište.

Njen luksuzni automobil danas je bio nepropisno parkiran, kolima je ušla u gradilište i oborila palete koje su se tu nalazile. Ona je tom prilikom odvalila tablice svog automobila, a komšije su otkrile kakva je Ana kada je kamere ne snimaju.

Komšije van sebe

"Taj automobil Ana vozi već neko vrijeme, ali mi mislimo da je to Raletov automobil koji je još uvijek kod nje. Mi je rijetko viđamo tokom dana, uglavnom stan napusti tek uveče kada ode do grada. Jutros smo zatekli automobil u ovom stanju. Uletjela je u gradilište i oborila palete, ne znamo ni kako je izašla iz automobila pošto je tu odmah ograda", rekla je jedna komšinica, a slično je potvrdio i komšija kojeg smo zatekli dok se vraćao iz prodavnice.

"Rijetko je srećem tokom dana, ćerkicu uglavnom školski prevoz doveze i ona se sama popne do stana. Nekada izađu zajedno u šetnju kasnije. Vidio sam jutros da je automobilom prešla preko paleta, vjerovatno nije vidjela jer je bila mračna ulica", rekao nam je gospodin.

