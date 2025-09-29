"Raspad sistema, ne mogu da radim": Ana Nikolić umjesto na nastup otišla u provod, oglasila se posle prozivke kluba

Pjevačica Ana Nikolić se oglasila nakon saopštenja kluba u Bosni da je otkazan nastup Ane Nikolić

Izvor: Instagram printscreen/ mladjaniRajovic

Ana Nikolić nije se pojavila na nastupu koji je imala zakazan za subotu u jednom klubu u Posušju, što je razbijesnilo vlasnike pomenutog lokala. Iako ju je vjerna publika željno iščekivala u ovom gradu, pa su karte rasprodate u rekordnom roku, Ana je odlučila da to veče ne radi, već je otišla da slavi svoj rođendan.

Povodom neprijatne situacije, sad se oglasila i sama Ana Nikolić, koja se zbog svog neprofesionalnog ponašanja izvinila svima.

"Dugujem jedno veliko izvinjenje, prije svega, svima koji rade u klubu gdje sam trebala da pjevam. Mnogo mi je žao i nadam se da ćete razumjeti moje neprofesionalno ponašanje. Ja više ne mogu da radim jer nemam logističku podršku.Raspad je sistema. Nadam se da ćemo uraditi koncert kada napravim stabilnu i normalnu ekipu. Naravno, veliko "izvini" publici. Obećavam da ću sve nadoknaditi", napisala je Nikolićeva na Instagramu.

Klub iz BiH se odmah oglasio saopštenjem na društvenim mrežama, gdje su izjavili da je pjevačica jednostrano odlučila da se ne pojavi na nastupu, čime je grubo prekršila sve odredbe profesionalnog ugovora.

Iz kluba su istakli i da su s njihove strane ispoštovane sve ugovorne i organizacione obaveze na najvišem mogućem nivou.

"Koncert Ane Nikolić za večeras je otkazan! Do otkazivanja je došlo isključivo jednostranom odlukom Ane Nikolić da se ne pojavi na dogovorenom nastupu, čime su grubo prekršene sve odredbe profesionalnog ugovora. Klub će raditi i bez Aninog nastupa, očekujemo vas u velikom broju", piše u saopštenju.

