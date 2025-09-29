Vlasnici kluba bijesni na Anu Nikolić: Ispalila ih pred nastup pa otišla da slavi rođendan

Klub se odmah oglasio saopštenjem na društvenim mrežama, gdje su izjavili da je Ana Nikolić jednostrano odlučila da se ne pojavi na nastupu, čime je grubo prekršila sve odredbe profesionalnog ugovora

Ana Nikolić nije se pojavila na nastupu koji je imala zakazan za subotu u jednom klubu u Posušju, što je razbjesnilo vlasnike pomenutog lokala. Iako ju je vjerna publika željno iščekivala u ovom gradu, pa su karte rasprodate u rekordnom roku, Ana je odlučila da to veče ne radi, već je otišla da slavi svoj rođendan.

Klub se odmah oglasio saopštenjem na društvenim mrežama, gdje su izjavili da je pjevačica jednostrano odlučila da se ne pojavi na nastupu, čime je grubo prekršila sve odredbe profesionalnog ugovora.

Iz kluba su istakli i da su s njihove strane ispoštovane sve ugovorne i organizacione obaveze na najvišem mogućem nivou. Publika je dobila povraćaj novca, a klub je uspio da pronađe nekoga ko će nastupati te večeri. U pitanju je di-džej koji je uspio da nadoknadi neprisustvo popularne pjevačice.

"Koncert Ane Nikolić za večeras je otkazan! Do otkazivanja je došlo isključivo jednostranom odlukom Ane Nikolić da se ne pojavi na dogovorenom nastupu, čime su grubo prekršene sve odredbe profesionalnog ugovora. Klub će raditi i bez Aninog nastupa, očekujemo vas u velikom broju", piše u saopštenju.

Ispalila, pa otišla da slavi rođendan

Anu očigledno ništa od ovoga nije dotaklo, pa je, umjesto na svoj nastup, otišla kod kolege Bobana Rajovića, koji je u subotu pjevao u jednom beogradskom lokalu. Ona je tamo s prijateljima slavila svoj 47. rođendan.

Pjevačica je sa svojim društvom uživala u separeu, ispijala šampanjac i nazdravljala uz pjesme koje joj je kolega pjevao. U jednom momentu se i ona latila mikrofona, pa zapjevala, što je oduševilo prisutne, ali ne i one koji su je čekali da dođe na njen nastup u Posušju.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da Ana odluči u poslednji čas da se ne pojavi na nastupu pred vjernom publikom, pa je tako ljetos u Crnoj Gori otkazala nastup istog dana kad je trebalo da ga održi.

Kako se tada pisalo, ona se odlučila na taj potez jer je bila umorna i nije joj bilo do nastupa, a njen tadašnji partner Goran Ratković Rale morao je da to objasni vlasnicima kluba u Crnoj Gori. Kompozitor je tada poludio, pa su se i žestoko posvađali jer je napravila veliki problem, a vlasnici kluba morali su da vrate novac od prodatih rezervacija.

