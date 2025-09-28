logo
Ana Nikolić prvi put u izlasku nakon skandala: Društvo joj pravi ova poznata faca, od Raleta ni traga ni glasa

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica Ana Nikolić uživala je na nastupu Bobana Rajovića.

Ana Nikolić prvi put u izlasku nakon skandala Izvor: Instagram printscreen/ mladjaniRajovic

Ana Nikolić je u subotu proslavila rođendan u jednom beogradskom restoranu, u društvu prijatelja. Za muziku je bio zadužen Boban Rajović, koji je nastupio u lokalu poznatom po noćnom provodu. Proslava je trajala do ranih jutarnjih sati, uz opuštenu atmosferu i dobar repertoar.

Pogledajte kako su se proveli Ana i Boban:

Među publikom našla se i pjevačica Ana Nikolić, koja je poslednjih nedelja u centru pažnje zbog burnih dešavanja na privatnom planu. Iako je u epicentru skandala i raskida, Ana je riješila da sve ostavi po strani i uživa u muzici, te je do jutra ostala u društvu prijatelja, zračila osmehom i pevala zajedno sa publikom. Ujedno Ana je sa prijateljima slavila njen rođendan.

Rajović je tokom večeri odlučio da obraduje svoju koleginicu.

"Boban je na kraju prišao stolu na kom je Ana bila sa prijateljima. Nekoliko pjesama otpjevao je za nju, da bi se posle fotografisali", otkrio je izvor.

Iako su mediji naveli da je došlo do pomirenja između Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, on se ipak nije pojavio u lokalu, kako bi proslavio rođendan pjevačice.

