Snimanje profila potencijalnih učesnika "Elite 9" počelo je prije dva dana, a za sada smo imali prilike da vidimo i neka poznata imena.
Spekuliše se da će jedan od učesnika biti i sin Zlate Petrovića i Hasana Dudića, Miki Dudić, koji je navodno svoj ugovor već potpisao.
Zlatin mlađi sin Jovan Pejić Peja svojim učešćem u "Eliti 8" privukao je veliku pažnju javnosti, prije svega zbog veze sa Enom Čolić, a zbog toga je i pjevačica mjesecima bila pod budnim okom javnosti.
Kako prenose domaći mediji, Miki Dudić je riješio da krene stopama mlađeg brata, a još uvjek nema zvanične potvrde da Zlatin stariji sin zaista ulazi u Bijelu kuću, piše Srbija Danas.
Potpisan ugovor za "Elitu 9"? Zlata Petrović će opet biti pod budnim okom javnosti, ovo niko nije očekivao
Gandalf ulazi u Elitu 9
Željko Mitrović je potpisao novi ugovor sa Miroslavom Pržuljom, Lepim Mićom, za Elitu 9, a gledaoci ga u prvi mah nisu prepoznali.
Pjevač je na sebi imao dugu sijedu kosu, dugu sijedu bradu i sav u bijelom, a kako je Mitrović rekao njemu su dodijelili ulogu Gandalfa u ovogodišnjem rijaliti programu.
"Lepi Mića više nije Mića već Gandalf! Gandalf je potpisao ugovor za Elitu 9 u kome se obavezao da će manje da psuje i da će biti mudrac, kome dolikuje ovaj čuveni lik iz 'Gospodara prstenova'! Treba neko da pomaže družini 'ELITNOG' prstena, vodeći saveze ljudi vilovnjaka i patuljaka, mislim na moralne patuljake! Vjerujem da će Gandalf biti dobar mudrac! P.S. Rekao sam mudrac ne mudro*er!" napisao je Željko i otkrio da je ovo 13. sezona Lepom Mići.