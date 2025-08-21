"Moja majka ima probleme": Jovan Pejić otkrio da li će napustiti dom Zlate Petrović

Sin folk pjevačice oglasio se za domaće medije nakon učešća u "Eliti 8".

Tim povodom Peja je otkrio kako izgleda njihov zajednički život i da li planira uskoro da se odseli. Posebno se dotakao majke, pjevačice Zlate Petrović, koja je nedavno u šali izjavila da jedva čeka da se njen sin osamostali.

"Ona stalno priča da joj je dosta da kuva i da čisti. Ako padne samo jedna dlaka na pod, ona mora odmah da sredi. Volio bih da pređe u neki manji stan, gdje će moći da funkcioniše kako najbolje zna, ali Bože moj. Ja sam stvarno super sa majkom i nemam nikakav problem kad mi neko kaže 'Jao, živiš sa majkom'. Imam 25 godina i svoju majku najviše volim", jasan je bio Jovan, koji zasad ne planira da se odvoji.

Pogledajte fotografije Zlate Petrović i Jovana Pejića:

Ističe da mu ne smeta što i dalje živi pod istim krovom sa Zlatom, jer smatra da je porodica uvjek na prvom mjestu.

"Ko će da brine i ide u prodavnicu i na pijacu? Moja majka ima neke probleme, ne može sada baš svaki dan da izlazi. Ako mogu da joj pomognem, naravno da ću to uraditi, pa i kada se osamostalim. Ona će uvjek biti tu uz mene, a ja uz nju, bilo da živimo na istoj adresi ili na različitim", poručio je Peja.

Podsjetio je i na period kada je već živio sam, ali i tada se, kako navodi, rado vraćao kod majke Zlate Petrović.

"Prije dve, tri godine sam živio sam i funkcionisao sasvim normalno, ali sam dolazio kod nje na klopu, donosio stvari da mi pere, jer nisam znao da uključim mašinu. Bio sam, što se kaže, 'bejzik muškarac' – posao, kuća i ništa više. Bitno mi je samo da mi je mama živa i zdrava, a ostalo mi je nebitno. Nikad mi ništa neće biti teško dok je ona tu", zaključio je Jovan Pejić Peja.