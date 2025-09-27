"Izgleda da sam oženio princezu": Snimao djevojku dok je šetala kroz šumu, a onda se dogodio trenutak kao iz bajke

Magični susret djevojke i vjeverice postao je ubrzo viralan na internetu.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Dok je šetala kroz šumu, jedna djevojka doživjela je trenutak koji je sada postao viralan na mrežama. Vjeverica ju je prvo radoznalo posmatrala sa drveta, a zatim je počela da je prati. U jednom trenutku, djevojka se sagnula i čučnula, a vjeverica je, potpuno neočekivano, skočila pravo na ruku.

Snežana u pravom životu

Snimak je brzo privukao pažnju i do sada je sakupio preko 1.3 miliona pregleda. U opisu stoji komentar: "Izgleda da sam oženio Diznijevu princezu", a mnogi su scenu odmah uporedili sa crtaćima, posebno sa Snežanom iz filma "Snežana i sedam patuljaka", koja je bila poznata po povezanosti sa životinjama.

Životinje često instinktivno su privučene ka određenim ljudima, a tome doprinosi spoj mirisa, energije i ponašanja. Pošto se u velikoj mjeri oslanjaju na čulo mirisa, prirodan tjelesni miris, feromoni ili čak tragovi hrane mogu učiniti osobu posebno privlačnom.

Pored toga, životinje izuzetno dobro osjećaju govor tijela i ton glasa, smireni, blagi i samouvjereni ljudi djeluju im sigurno. Topao pristup i prethodna pozitivna iskustva dodatno grade povjerenje, zbog čega se lakše vezuju i rado im prilaze.