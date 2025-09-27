"Izgleda da sam oženio princezu": Snimao djevojku dok je šetala kroz šumu, a onda se dogodio trenutak kao iz bajke

Magični susret djevojke i vjeverice postao je ubrzo viralan na internetu.
Dok je šetala kroz šumu, jedna djevojka doživjela je trenutak koji je sada postao viralan na mrežama. Vjeverica ju je prvo radoznalo posmatrala sa drveta, a zatim je počela da je prati. U jednom trenutku, djevojka se sagnula i čučnula, a vjeverica je, potpuno neočekivano, skočila pravo na ruku.
Snežana u pravom životu
Snimak je brzo privukao pažnju i do sada je sakupio preko 1.3 miliona pregleda. U opisu stoji komentar: "Izgleda da sam oženio Diznijevu princezu", a mnogi su scenu odmah uporedili sa crtaćima, posebno sa Snežanom iz filma "Snežana i sedam patuljaka", koja je bila poznata po povezanosti sa životinjama.
Životinje često instinktivno su privučene ka određenim ljudima, a tome doprinosi spoj mirisa, energije i ponašanja. Pošto se u velikoj mjeri oslanjaju na čulo mirisa, prirodan tjelesni miris, feromoni ili čak tragovi hrane mogu učiniti osobu posebno privlačnom.
Pored toga, životinje izuzetno dobro osjećaju govor tijela i ton glasa, smireni, blagi i samouvjereni ljudi djeluju im sigurno. Topao pristup i prethodna pozitivna iskustva dodatno grade povjerenje, zbog čega se lakše vezuju i rado im prilaze.