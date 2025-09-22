logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Štene plače jer mu se peru igračke: Vlasnici snimili najtužniju scenu i ne znamo da li da plačemo ili da se smejemo

Štene plače jer mu se peru igračke: Vlasnici snimili najtužniju scenu i ne znamo da li da plačemo ili da se smejemo

Autor Jelena Sitarica
0

Retriver je postao zvezda interneta nakon što je njegova vlasnica pokazala kako je reagovao tokom pranja njegovih igračaka.

Štene plače jer mu se peru igračke: Vlasnici snimili najtužniju scenu i ne znamo da li da plačemo il Izvor: Instagram/golden.retriever.things

Poznato je da su psi veoma vezani za svoje stvari, igračke, jastuke, prekrivače, te da se trude da ostave svoj miris preko istih.

Zato nije iznenađujuće da često ne dozvoljavaju da im se igračke peru.

No, kada su vlasnici uspeli da malom retriveru uzmu omiljene zanimacije, i ipak ih ubace u mašinu, nastala je prava drama.

Mališan nije mogao da veruje šta mu se desilo sa igračkama, te je sve vreme grizao veš mašinu i cvileo.

Pogledajte snimak:

U pozadini je sve vreme išao popularan "sound": "Don't cry, don' t cry..." ("Nemoj da plačeš, nemoj da plačeš"... a njegov tužan izraz lica i suzne oči raznežile su internet:

"Jao, jadna beba, ne brini, vratiće ti se igračke", "Koliko je sladak", "Jao kako se potresao, ja ne mogu", "Presladak", pisali su ljudi.

Kako se vaši psi ponašaju kada im operete igračke? Pišite nam u komentarima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

životinje smiješno pas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ