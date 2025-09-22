Štene plače jer mu se peru igračke: Vlasnici snimili najtužniju scenu i ne znamo da li da plačemo ili da se smejemo

Retriver je postao zvezda interneta nakon što je njegova vlasnica pokazala kako je reagovao tokom pranja njegovih igračaka.

Poznato je da su psi veoma vezani za svoje stvari, igračke, jastuke, prekrivače, te da se trude da ostave svoj miris preko istih.

Zato nije iznenađujuće da često ne dozvoljavaju da im se igračke peru.

No, kada su vlasnici uspeli da malom retriveru uzmu omiljene zanimacije, i ipak ih ubace u mašinu, nastala je prava drama.

Mališan nije mogao da veruje šta mu se desilo sa igračkama, te je sve vreme grizao veš mašinu i cvileo.

Pogledajte snimak:

U pozadini je sve vreme išao popularan "sound": "Don't cry, don' t cry..." ("Nemoj da plačeš, nemoj da plačeš"... a njegov tužan izraz lica i suzne oči raznežile su internet:

"Jao, jadna beba, ne brini, vratiće ti se igračke", "Koliko je sladak", "Jao kako se potresao, ja ne mogu", "Presladak", pisali su ljudi.

Kako se vaši psi ponašaju kada im operete igračke? Pišite nam u komentarima.