"Ono kad te pitaju kako ide dijeta": Pas se ubi od lizanja ekrana, vidio slaninu i sad milioni umiru od smeha

Jedan pas postao je zvijezda mreža jer je za omiljeni delikates na ekranu mislio da je pravi

Izvor: instagram/seelenhund_sunny

Na hrskavu slaninu rijetko ko može da ostane imun. Naravno, govorimo o mesoljupcima kojima na sam pomen kreće voda na usta. A među one koji ne mogu da ostanu ravnodušni definitivno se ubrajaju i psi, kojima nerijetko "zaluta" koje parče sa stola pravo u usta.

Ipak, jedan psić našao se u urnebesnoj situaciji kada su njegovi vlasnici odlučili da se našale i da mu prikažu slalninicu na ekranu.

Njihov ljubimac se odmah oduševljeno popeo na komodu i udario po lizanju, ali, zalud. Cvrči slaninica na ekranu, ali ukusa nigdje!

Ne moramo da vam kažemo da je snimak preko noći postao viralan, sa nekoliko miliona pregleda i to samo na TikToku, a ljudi ne prestaju da se smeju zbog kuce koja ne odustaje od omiljene poslastice.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Očekivano, komentari nisu izostali:

"Ono kad me pitaju kako ide dijeta", "Jao koliko se smijem, isto brate, isto", "Urnebesan je", "Boli me stomak od smijeha", "Ali on ne odustaje", "Vidim sliku, ali nema ukusa", pisali su ljudi.

Da li su se i vaši ljubimci ikada slično ponašali?