Kuca riješila da počisti kuću: Ako ste se zapitali kako da uposlite ljubimca, ovo morate da pogledate

Jedno štene spojilo je zavbavno i korisno, i svi srećni zadovoljni. Pogledajte presladak video koji je oduševio sve

Izvor: Instagram printscreen / amandalira__

Vlasnici kućnih ljubimaca znaju kolika je to obaveza, posebno kada se uzme u obzir haos koji umiju naprave u kući, a tu su uvek i neizbježne dlake.

Da li ste se nekad zapitali - kako bi dobro bilo kada bi oni mogli da vam pomognu u sređivanju?

Evo i odgovora:

Psić se toliko zabavio na robotu koji je zadužen za čišćenje podova, da je napravio zabavu za vlasnika ali i za ljude na mrežama. A onda je naišlo i drugo štene pa se priključilo žurci.

"Kako nešto toliko malecko može biti tako hrabro?" "I meni bi trebali ovakvi slatki pomoćnici", nizali su se komentari.