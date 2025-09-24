Nakon ovog videa razmislićete da li ćete svom psu dati da gledaju Šakiru: Ovaj sad trese i dekolteom i zadnjicom

Jedna vlasnica zlatnog retrivera ozbiljno je nasmijala internet nakon što je maskirala svog ljubimca u popularnu pjevačicu

Izvor: printscreen/instagram/sammythegolden247

Nije rijetkost da se vlasnici šale sa svojim ljubimcima, te im stave perike, naočari ili čak i obuku u pojedine krpice. No, jedna devojka definitivno je "obrnula igricu" kada je svog retrivera pretvorila u Šakiru.

Sve je krenulo tako što su gledali spot pjevačice, a onda su bili inspirisani. Već u sledećem kadru, pas je imao bujni dekolte i sličnu suknjicu, a onda je krenuo šou.

Pogledajte:

Naravno, ljudi nisu prestajali da se smiju, a komentari su se samo ređali:

"Ono kad kukovi ne lažu (hips don't lie - dio iz pesme prim. aut.)", "Dogkira pokidala", "Tresi, tresi", "Ali ne može bolje od ovoga", "Vau, kakav dekolte", "Obožavam"... pisali su ljudi oduševljeno.

Da li ste i vi nekad maskirali ljubimca na sličan način? Pišite nam u komentarima.