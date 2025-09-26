Ana Nikolić dohvatila makaze i ošišala se: Bježala kod frizera da sredi štetu, sad pokazala kako izgleda

Ana Nikolić je u naletu bijesa odsjekla kosu, a sada je pokazala kako izgleda nakon što je ipak potražila pomoć frizera

Posle burnog raskida sa Goranom Ratkovićem Raletom, Ana Nikolić odlučila je da napravi rez u životu. Samo mjesec dana nakon što je prijavila partnera za nasilje, pjevačica je riješila da sve krene iz početka – a prvi korak bila je promjena frizure.

Ana Nikolić Goran Ratković Rale

Kako smo već pisali, Ana se sama ošišala, što je iznenadilo pratioce, ali je ipak morala da potraži pomoć profesionalaca jer nije bila zadovoljna učinjenim.

Njen prijatelj i dugogodišnji frizer sanirao je štetu, a Ana je potom na mrežama pokazala rezultate.

- Ko zna, zna... ja sam se sama ošišala, a on je samo malo popravio i to vam je to. I sad će cio grad da traži baš ovu kosu, ali kad ih ošiša opet ćemo je promijeniti - rekla je Ana Nikolić u objavi koju je podijelila na svom Instagramu.

Ana je bila nemilosrdna prema Raletu, što je moglo da se zaključi u jednom od njenih poslednjih oglašavanja:

"Da ga neko pita šta mu je ta Ana Nikolić uradila... Je l' te varala? Je l' te lagala? Je l' nešto uradila pogrešno? Štiti te dvije godine u tome šta radiš i kako se ponašaš, šta ti je ta žena uradila da ti tako radiš... On ne bi imao odgovor jer ne zna, on ima kompleks "dive", mora na kraju svega da upropasti nešto kako bi on bio u centru pažnje. Ne znam dokle ide ta njegova bolest, osjećam se kao da sam u vezi s nekom ženom pjevačicom, kao da sam s Marijom Šerifović u vezi, tako se osjećam" rekla je Ana nedavno za Hajp.

