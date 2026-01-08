Poruke koje poslednjih mjeseci stižu iz Vašingtona sve su jasnije - Sjedinjene Države se udaljavaju od uloge garanta evropske bezbjednosti.

Poruku koja poslednjih mjeseci dolazi iz Vašingtona sve je teže ignorisati. Riječima i djelima, Bijela kuća poručuje da se Sjedinjene Države povlače iz svoje uloge garanta evropske bezbjednosti, ostavljajući Ukrajinu i njene saveznike da se same snalaze.

Ako je 2025. bila godina pripreme terena, onda su poruke koje su uslijedile nakon američke operacije u Venecueli postale uzvičnik na kraju rečenice, smatraju mnogi analitičari.

Američki predsjednik Donald Tramp sve otvorenije posmatra svijet kroz prizmu sfera uticaja velikih sila. U ovoj slici, Evropa ne zauzima važno mjesto, za razliku od Rusije. Iako Trampove izjave često treba uzimati sa dozom opreza, pravac kojim njegova administracija ide potvrđen je u najnovijoj Strategiji nacionalne bezbjednosti SAD, objavljenoj u decembru.

Time se SAD jasno udaljavaju od posleratnog liberalnog poretka koji su stvorile, okrećući se politici transakcija, pritiska i regionalne dominacije.

Rusija dobija prostor, Evropa gubi oslonac

Za Evropu je ovo neprijatno buđenje. Prvi put u poslednjih nekoliko decenija, kontinent mora ozbiljno da se suoči sa činjenicom da američki bezbjednosni kišobran više nije pouzdan.

Istovremeno, Moskva osvaja politički prostor koji godinama pokušava da osvoji silom. Zanimljivo je to da se u novoj američkoj strategiji Rusija više ne spominje kao glavna prijetnja, već predstavlja zapadne liberalne demokratije u Evropi kao problem.

"On implicira da je Evropu praktično prepustio Rusiji", rekao je Ben Hodžis, penzionisani američki general i bivši komandant američkih snaga u Evropi, prenosi Evromajdan.

Takav zaokret nije samo simboličan. Već počinje da se materijalizuje sa mogućnošću ublažavanja sankcija, smanjenja obavještajne saradnje i povlačenja američke vojne pažnje sa evropskog kontinenta. Dok se resursi preusmjeravaju prema američkom kontinentu, Ukrajina ostaje bez ključnog elementa podrške koji joj je do sada omogućavao da se odupre ruskoj agresiji.

Ukrajina kao test evropske odlučnosti

Za Kijev to znači da ulazi u možda i najteže razdoblje od početka rata. Rusija može procijeniti da se otvorila prilika za jači pritisak, bilo kroz konvencionalne napade, bilo kroz hibridne operacije. Godina 2026. tako postaje test ne samo za Ukrajinu, već i za Evropu - test političke volje, jedinstva i razumijevanja sopstvene bezbednosti.

Istovremeno, neki američki analitičari upozoravaju da se Trampova spoljna politika ne može posmatrati odvojeno od domaćih političkih potreba. Nakon uspješne operacije u Venecueli, u Vašingtonu se sve češće pominju nove mete američkog pritiska, od Paname i Kolumbije do Grenlanda. Iako neke od ovih ideja zvuče nevjerovatno, istorija pokazuje da su čak i raniji potezi djelovali apsurdno - sve dok se nisu dogodili.

"Vrlo lako mogu da zamislim Trampa, neposredno prije kongresnih izbora, kako zaključuje da je njegova ekonomska politika propala i da mu je popularnost niska. U takvoj situaciji, neki oblik vojne intervencije mogao bi izgledati politički profitabilan. Mogao bi da podijeli opoziciju, stvori efekt okupljanja oko zastave i prikaže ga kao snažnog vođu", rekao je analitičar odbrane Mark DeVor.

Evropa između znanja i političke volje

U Evropi, međutim, i dalje postoji jaz između svesti o prijetnji i spremnosti da se na nju odgovori. U Poljskoj, baltičkim državama i Skandinaviji, političke elite i javnost uglavnom dijele isti stav o Rusiji i činjenici da je era bezbjednosti završena. U Zapadnoj Evropi situacija je složenija. Iako su vlade svjesne rizika, otpor prema smanjenju socijalnih prava u korist odbrambenih izdvajanja i dalje koči odlučnije poteze.

"Postoji razlika između razumijevanja problema i političke volje da se nešto preduzme", upozoravaju analitičari.

Za sada Evropa uspijeva da održi Ukrajinu na površini, što je pokazao nedavno dodijeljeni veliki paket finansijske pomoći. Ali pitanje je da li će to biti dovoljno ako Rusija procijeni da je Zapad trajno oslabljen, a SAD preokupirane sopstvenim interesima.

Vrijeme je za evropsku odgovornost

Sve više stručnjaka zaključuje da Evropa nema luksuz čekanja. "Što je uža definicija američkih interesa, to se Evropa više mora oslanjati na sebe", rekao je Piter Fiver, politički naučnik sa Univerziteta Djuk.