"Jako je ljuta na njih": Ana ne želi da vidi majku i brata, nije htjela da ih primi u stan

Pjevačica Ana Nikolić nakon skandala sa Raletom nije u dobrim odnosima sa porodicom.

Prije nešto manje od mjesec dana, Ana Nikolić je prijavila partnera Gorana Ratkovića Raleta policiji zbog nasilja. Nakon prijave, izrečena mu je mjera zabrane prilaska u trajanju od 48 sati, koja je kasnije produžena na 30 dana i još uvijek je na snazi.

U međuvremenu su se u javnosti oglašavali i pjevačica i kompozitor iznoseći strašne optužbe na račun jedno drugog, a domaći mediji usnimili su šta se dešavalo ispred stana pjevačice.

Anina majka Milijana i brat Marko Nikolić su se pješke uputili u nepoznatom smjeru. I dok je Milijana išla ubrzanim korakom, pjevačicin brat je s nekim pričao telefonom i nešto objašnjavao.

Ne želi da čuje za njih

Kako navode domaći mediji, Anini najbliži su došli do njene zgrade kako bi porazgovarali s njom, ali ona, iako je bila kod kuće, nije željela da im otvori vrata, pa su se oni poslije nekoliko minuta pokupili i otišli dalje prilično neraspoloženi.

Izvor blizak pjevačici otkrio je da ova situacija ne treba da nas čudi jer je Ana bijesna na porodicu zbog njihovog stava poslije skandala s Raletom.

"Ana je jako ljuta na majku i brata. Sada je u fazi kad se opet zatvorila u stan i ne želi da razgovara ni sa kim. I mama i brat su je zvali mali milion puta, ali ona im se nije javljala. Zato su vjerovatno i otišli do stana da se vide i popričaju. Posebno je ljuta na majku jer misli da je ona stala na Raletovu stranu sad kad su raskinuli i kad ju je on napao. Doduše, to je i sam Rale potvrdio u jednom intervjuu, kad je rekao da mu je Milijana rekla da je 'malo tukao Anu'. Ona u to prvo nije povjerovala, ali poslije je sklopila neke kockice, pa se naljutila i trenutno ne želi ni da čuje za njih. Trajaće to još nekoliko dana, pa će se pomiriti, oni su stalno u toplo-hladnim odnosima. Zna ona da od njih nema bližih i da je vole najviše na svijetu bez obzira na sve", ispričao izvor.

