Od sada mogu da ga kontaktiraju samo preko advokata: Bruklin Bekam zabranio jednu stvar roditeljima pa ih upozorio

Najstariji sin Bekamovih poslao je roditeljima Dejvidu i Viktoriji neuobičajeno pravno obaveštenje, upozorivši ih da ga ubuduće kontaktiraju isključivo preko advokata.

Drama u porodici Bekam sa njihovim najstarijim sinom samo se produbljuje. Bruklin Bekam poslao je roditeljima Dejvidu i Viktoriji pravno obaveštenje, u kojem ih upozorava da od sada mogu da ga kontaktiraju isključivo preko advokata.

U neuobičajenom pismu takođe im se nalaže da ga ne "taguju" na društvenim mrežama.

Kršenje pravnog pisma bio je razlog zbog kog je Bruklin blokirao roditelje na internetu, nakon što je njegova majka Viktorija "lajkovala" video sa pečenom piletinom koji je on podelio.

Pozitivan komentar Viktorije na njegov recept za piletinu na Instagramu je prošlog meseca doveo do svađe, pri čemu je najmlađi sin Kruz (20) objavio: "Oni (moji roditelji) su se probudili blokirani… kao i ja."

Međutim, sada na površinu isplivava da je blokiranje usledilo nakon višenedeljnog nezadovoljstva Bruklina i njegove supruge Nikole Pelc Bekam, koji veruju da su njihovi zahtevi za privatno pomirenje bili ignorisani, navodi The Sun.

I snaja milionerka ih blokirala

Zvezda filma "Transformers" Nikola, koja danas puni 31 godinu, takođe je sada blokirala Bekamove. Međutim, Bruklinovi baka i deka, kao i šira porodica nisu blokirani i redovno komentarišu njegove objave, što njemu prija.

Izvor je rekao: "Zaista, ljudi ne znaju sve činjenice ove srceparajuće priče misle da je Bruklin bio samo tvrdoglav kada je blokirao roditelje. Stvarnost je da im je krajem prošlog leta poslao pismo u kojem je tražio da svaka dalja komunikacija ide isključivo preko advokata i da je želeo da pokuša da se pomiri privatno, a ne javno."

"Imao je osećaj da su njegovi roditelji nastavili da ignorišu njegove želje i da su ga i dalje pominjali na internetu umesto da mu se obrate privatno. Nakon tog pisma nisu imali nijedan drugi fizički način da stupe u kontakt s njim, pa šta su drugo mogli da urade?"

"Naravno, osećaju se potpuno zbunjeno i slomljeno ovim najnovijim razvojem događaja. S njihove strane nema nikakve zle namere, već samo zabrinutost. Ali je jasno da, ako do bilo kakvog pomirenja dođe, ono mora biti daleko od radoznalih pogleda i obavljeno u potpunoj privatnosti", zaključuje izvor za The Sun.

U međuvremenu, Bruklin većinu svojih objava na mrežama posvećuje supruzi: