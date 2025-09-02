Ana Nikolić objavila glasovnu poruku: Pjevačica poručila da je "nevoljena i iskorišćena" usred skandala s Raletom

Pjevačica Ana Nikolić nedavno je proživjela dramu sa svojim partnerom, kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Ana Nikolić, koja je bivšeg partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta optužila za nasilje, ponovo se oglasila na društvenoj mreži Instagram.

Nakon brojnih snimaka na kojima plače i komentariše navodna dešavanja u Ratkovićevoj vili na Avali,sada je objavila glasovnu poruku koju je nekome poslala, a u kojoj govori: "Mada ja sam više samo iskorišćena, voljena teško. Znači nevoljena i iskorišćena“.

Ana je na storiju uz pomenuti snimak napisala: "Kada komentarišemo utiske knjige"

Izvor: ananikolicofficial/instagram

Komšije o Raletu i Ani

Komšije Gorana Ratkovića Raleta nedavno su komentarisali dešavanja na Avali.

"On se tu nedavno doselio i to nije vikendica, to je kućerina koja ima dosta prostora. Opremljena je najbolje u selu i sada je jasno da taj čovjek ima novac, pa pjevačice padaju na njega. Ana je tu dolazila i sa ćerkom. Viđali smo je. Da vam kažem, isti su njih dvoje i sigurno će se pomiriti. Ovo je tresla se gora. Meni je žao ako je ona preživjela nasilje, ali mislim da će se pomiriti", rekao je komšija koji živi nakoliko kuća dalje.

"On je djelovao kao miran čovjek, ali očigledno nije kada može da udari ženu. Izbaci je čovječe iz kuće ako ti pravi probleme, ali fizički da nasrćeš nije u redu. Čuli smo da mu je ona razbila pola tog stana, ali opet nije to razlog da se fizički obračunaš",, kaže komšinica i dodaje:

"Anu sam vidjela kada dolazi i odlazi, projuri u autu i digne prašinu. Vozi neoprezno".

(Blic, MONDO)