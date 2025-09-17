Ana Nikolić u izlasku nakon skandala sa Raletom: Sa turbanom i naočarama za sunce, evo koji muškarac joj pravi društvo

Pjevačica Ana Nikolić uslikala se u noćnom izlasku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ana Nikolić se vratila svakodnevici nakon drame sa bivšim partnerom, kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom. Nakon dužeg perioda tišine, tokom kojeg se nije oglašavala niti pojavljivala u javnosti, pjevačica je sada odlučila da pokaže kako izgleda njen život danas, gdje boravi i s kim provodi vrijeme.

Ana je nedavno viđena u društvu jednog prijatelja, a tom prilikom podijelila je i fotografiju iz popularnog kluba u prijestonici.

U opuštenom izdanju, nosila je velike crne naočare i turban na glavi, što je privuklo pažnju prisutnih.

Inače, Anin brat Marko godinama je bio zadužen za njenu karijeru kao menadžer, ali su prije nekoliko godina odlučili da prekinu poslovnu saradnju.

"Ana je jako ljuta na majku i brata"

Podsjetimo, domaći mediji usnimili su šta se dešavalo ispred stana pjevačice. Anina majka Milijana i brat Marko Nikolić su se pješke uputili u nepoznatom smjeru. I dok je Milijana išla ubrzanim korakom, pjevačicin brat je s nekim pričao telefonom i nešto objašnjavao.

Izvor blizak pevačici otkrio je da ova situacija ne treba da nas čudi jer je Ana bijesna na porodicu zbog njihovog stava poslije skandala s Raletom.

"Ana je jako ljuta na majku i brata. Sada je u fazi kad se opet zatvorila u stan i ne želi da razgovara ni sa kim. I mama i brat su je zvali mali milion puta, ali ona im se nije javljala. Zato su vjerovatno i otišli do stana da se vide i popričaju. Posebno je ljuta na majku jer misli da je ona stala na Raletovu stranu sad kad su raskinuli i kad ju je on napao. Doduše, to je i sam Rale potvrdio u jednom intervjuu, kad je rekao da mu je Milijana rekla da je 'malo tukao Anu'. Ona u to prvo nije povjerovala, ali poslije je sklopila neke kockice, pa se naljutila i trenutno ne želi ni da čuje za njih. Trajaće to još nekoliko dana, pa će se pomiriti, oni su stalno u toplo-hladnim odnosima. Zna ona da od njih nema bližih i da je vole najviše na svijetu bez obzira na sve", ispričao je izvor.