Ana se obratila Raletu preko društvenih mreža: Nakon skandala imala je samo jednu poruku za bivšeg

Pjevačica Ana Nikolić objavila je novi video snimak na svom Instagram profilu.

Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial

Nakon što je prijavila bivšeg partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, Ana Nikolić mu se, čini se, obratila i putem društvenih mreža. Pjevačica je snimila video iz automobila dok je tokom vožnje slušala svoju pjesmu "Dobro došao u moj zaborav". S obzirom na emotivne stihove koji govore o prekidu i bolnoj ljubavi, mnogi su ovo protumačili kao jasnu aluziju na njenu trenutnu životnu situaciju.

Pogledajte fotografije Ane i Raleta:

"Ne plačem više pred svima, a oči mi suve i od dima... Dobro došao u moj zaborav, ako si večeras i tužan i sam, ti na moj račun uteši se i samo gledaj kako te s drugim ja lako zaboravljam. Ma, gledaj sav taj glamur, tu skupo je sve, tu 'pradu' nose i bogovi, tu na sniženju noćas si samo ti. Nek živi zaborav..." - glase reči Anine pjesme.

Objavila zanimljiv citat

Pjevačica se redovno oglašava na Instagramu, pa je tako objavila misterioznu poruku, a svi su odmah zaključili da je upućena upravo kompozitoru.

"Čudovište koje si na kraju veze vidjela je zapravo on. Sve prije toga je bila gluma", podijelila je Ana citat.

Rale iznio svoju verziju događaja

Incident se dogodio u Raletovoj kući na Avali, gdje je kompozitor nakon sukoba ugostio novinare i iznio svoju stranu priče. Goran Ratković Rale nije poricao da je došlo do nasilja, ali je istakao da je, prema njegovim riječima, ono bilo obostrano.

"Na neki način jeste istina da je došlo do nasilja, ali ja više ne znam ko je tu nasilnik, a ko trpi nasilje. To je obostrano, neka veza koja je apsolutno toksična, mi ne možemo da sastavimo tri dana da budemo okej. Jednom smo samo sastavili nedelju dana i to je maksimum", rekao je Rale, a onda otkrio šta se dogodilo tog dana kada ga je Ana prijavila za nasilje.