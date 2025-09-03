"On je čudovište, sve je bila gluma": Ana Nikolić pobjegla iz Beograda, sad ponovo udarila na Raleta

Ana Nikolić se ne smiruje nakon drame sa Raletom i prijave za nasilje.

Izvor: Instagram printscreen

Pop pjevačica Ana Nikolić nakon što je prijavila bivšeg partnera kompozitora Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, redovno se oglašava na Instagramu, a poruke su, čini se, upućene upravo njemu.

Tako je bilo i ovoga puta. Ana je objavila misterioznu poruku, a svi su odmah zaključili da je upućena upravo kompozitoru.

"Čudovište koje si na kraju veze vidjela je zapravo on. Sve prije toga je bila gluma", podijelila je Ana citat.

Izvor: Instagram/Printscreen/ananikolicofficial

Rale iznio svoju verziju događaja

Incident se dogodio u Raletovoj kući na Avali, gdje je kompozitor nakon sukoba ugostio novinare i iznio svoju stranu priče. Goran Ratković Rale nije poricao da je došlo do nasilja, ali je istakao da je, prema njegovim riječima, ono bilo obostrano.

"Na neki način jeste istina da je došlo do nasilja, ali ja više ne znam ko je tu nasilnik, a ko trpi nasilje. To je obostrano, neka veza koja je apsolutno toksična, mi ne možemo da sastavimo tri dana da budemo okej. Jednom smo samo sastavili nedelju dana i to je maksimum", rekao je Rale, a onda otkrio šta se dogodilo tog dana kada ga je Ana prijavila za nasilje.

"Nije mogla da se smiri, ona je cijelu sobu razbila. Uzeo sam telefon i rekoh: "Sad ću da snimim šta si sve razbila". To su bile psovke, uvrede... Sve imam snimljeno na telefonu. Kaže: "Gledaj mi modrice, gledaj šta mi radiš". Rekoh, ajde daj da snimim te modrice, a ono nema ništa po tijelu. U jednom trenutku je otišla u kuhinju, polomila je sve što može. Onda je ušla u trpezariju, bacala je tanjire što su ostali od ručka po zidovima. Tu sam skočio i rekao: "Alo bre ženo, ovo je treći put da razbijaš cijelu kuću, jesi normalna budalo?". Rekla mi je: "Sada ću bre da uzmem nož da te izbodem". Otišla je u kuhinju i ja sam stvarno mislio da će to uraditi. Međutim, ona je ostavila nož i zaletjela se na mene da me udari. Ja sam je uhvatio za ruke, ona se tu otimala i stvarno sam je u tom otimanju jednom nehotice udario. Kada sam vidio da ne mogu da je smirim, samo sam je obgrlio i spustio na pod. Molio sam je da se smiri", prisjećao se incidenta kompozitor za Blic.