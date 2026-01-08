U svakom slučaju, i uprkos njihovoj 'gluposti', Zakon o ratnim ovlašćenjima je neustavan, potpuno krši Član II Ustava, kao što su svi predsjednici i njihova ministarstva pravde utvrdili prije mene, rekao je Tramp.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Američki predsjednik Donald Tramp osudio je danas republikance u američkom Senatu koji su glasali za usvajanje rezolucije, kojom bi mu se zabranilo preduzimanje daljih vojnih akcija protiv Venecuele bez odobrenja Kongresa.

"Suzan Kolins, Lisa Murkovski, Rend Pol, Džoš Holi i Tod Jang nikada više ne bi trebalo da budu izabrani na tu funkciju. Ovo glasanje u velikoj mjeri ometa američku samoodbranu i nacionalnu bezbjednost, ometajući predsjednikova ovlašćenja kao vrhovnog komandanta", rekao je Tramp u objavi na Truth Social.

Američki Senat usvojio je danas proces pokretanja proceduralnog glasanja za dvopartijsku rezoluciju kojom bi se predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu ograničila upotreba vojne akcije protiv Venecuele bez prethodnog odobrenja Kongresa SAD.

U svakom slučaju, i uprkos njihovoj 'gluposti', Zakon o ratnim ovlašćenjima je neustavan, potpuno krši Član II Ustava, kao što su svi predsednici i njihova ministarstva pravde utvrdili prije mene. Ipak, sledeće nedelje će se održati važnije glasanje u Senatu o ovoj temi", kazao je Tramp.

Senat je glasovima 52 prema 47 podržao pokretanje rezolucije o ratnim ovlašćenjima, a predlog je inicirao demokratski senator Tim Kejn iz Virdžinije, dok su mu kosponzori republikanski senator Rend Pol iz Kentakija, demokratski senatori Adam Šif iz Kalifornije i lider manjine u Senatu Čak Šumer iz Njujorka. Uz sve demokrate, rezoluciju je podržalo i pet republikanskih senatora - Tod Jang iz Indijane, Liza Murkovski sa Aljaske, Suzan Kolins iz Mejna, Rend Pol iz Kentakija i Džoš Houli iz Misurija.

Rezolucija koju je Senat danas usvojio morala bi da dobije saglasnost Predstavničkog doma i Trampov potpis, zbog čega su male šanse da postane zakon.