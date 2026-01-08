Šef Ruskog fonda za direktna ulaganja i ključni pregovarač Kremlja, Kiril Dmitrijev, navodno je primljen u američku ambasadu u Parizu.

Izvor: Alexei Alekseyev / Sputnik / Profimedia

Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktna ulaganja i ključni pregovarač Kremlja, navodno je primljen u ambasadu SAD u Parizu, samo dan nakon razgovora o bezbjednosnim garancijama za Kijev sa evropskim liderima i američkim izaslanicima. Francuski list "Le Monde" je objavio ovu vijest, pozivajući se na svoj "dobro obaviješteni izvor".

"Viđen je u ulici Fobur Sen Onore", napisao je francuski list, dodajući da je Dmitrijev navodno primljen u američku ambasada, iako je Jelisejska palata negirala da je posetio predsjedničku palatu. Na Dmitrijevim ličnim profilima na društvenim mrežama nema pomena o posjeti.

Putinov ključni čovjek

Dmitrijev je ključna figura u pregovaračkom timu Kremlja sa SAD. Procureli snimci ukazuju na to da je on bio izvor curenja mirovnog plana od 28 tačaka u novembru, nacrta koji je ratne ciljeve Kremlja preoblikovao u mirovne uslove.

Snimci su takođe pokazali kako je specijalni izaslanik Vašingtona za Rusiju, Stiv Vitkof, podučavao Dmitrijeva i pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova kako da predstave nacrt kako bi se dopao Trampu - što je Dmitrijev nazvao lažima.

Zanimljivo je da je Vitkof, zajedno sa Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trampa, boravio u utorak u Parizu kao dio američkog tima koji razmatra bezbjednosne garancije za Kijev.

Kiril Dmitrijev

Izvor: Alexei Alekseyev / Sputnik / Profimedia

Nakon razgovora, Vitkof je rekao da su uvjeravanja "uglavnom finalizovana", a Velika Britanija i Francuska su pružile više detalja o planiranom raspoređivanju trupa u posleratnoj Ukrajini, što bi uključivalo trupe i komandne centre. Njemačka i Italija su do sada isključile mogućnost raspoređivanja trupa.

Kako je Dmitrijev uopšte ušao u EU?

Iako prisutnost Dmitrijeva u Parizu ostaje nepotvrđeno, izvještaj je pokrenuo brojna pitanja o sankcijama i pravilima ulaska. Dmitrijev, rođen u Kijevu, ruski je državljanin bez poznatih stranih pasoša, što znači da bi mu bila potrebna viza za ulazak u Evropsku uniju.

Njegova pozicija generalnog direktora Ruskog fonda za direktna ulaganja ne podrazumijeva automatski diplomatski pasoš, iako bi Moskva mogla da mu ga izda po drugim osnovama.

Kijev post je ranije saznao da su članovi njegove porodice posjedovali američke pasoše još 2025. godine. Njegova sestra, Natalija Dmitrijeva, ušla je u Ukrajinu kopnenim putem sa američkim pasošem 8. februara te godine i napustila je četiri dana kasnije, prema evidenciji granične kontrole.

Uprkos tome što godinama živi u SAD, nema dokaza da je Dmitrijev ikada bio državljanin SAD ili da je posjedovao američki pasoš. On je pod strogim zapadnim sankcijama zbog svoje uloge u omogućavanju ruske invazije na Ukrajinu. Međutim, kao što pokazuju njegove prethodne posjete SAD, same sankcije ne znače automatski zabranu ulaska.