Američki Senat usvojio je dvostranačku rezoluciju kojom se predsjedniku Donaldu Trampu ograničavaju ratna ovlašćenja i zabranjuju dalje vojne akcije protiv Venecuele bez odobrenja Kongresa.

Izvor: JIM WATSON / AFP / PROFIMEDIA

Američki Senat je u četvrtak usvojio dvostranačku rezoluciju kojom se predsjednik Donald Tramp sprječava da preduzima dalje vojne akcije protiv Venecuele, pošto je tokom vikenda naredio upad radi hapšenja predsjednika te zemlje Nikolasa Madura, a da o tome unaprijed nije obavijestio Kongres.

Mjera, koja sada ide u Predstavnički dom pod kontrolom republikanaca, usvojena je sa 52 glasa za i 47 protiv. Sve demokrate su glasale za mjeru, kao i republikanci Rend Pol, Tod Jang, Liza Murkovski i Džoš Holi.

Rezolucija o ratnim ovlašćenjima, koju je predložio demokratski senator Tim Kejn, zahteva da Tramp zatraži dozvolu prije nego što napadne ili na drugi način upotrijebi vojsku protiv Venecuele, prenose agencije.

Nakon subotnje akcije u kojoj su američke specijalne snage upale u venecuelansku prijestonicu Karakas i prebacile Madura u Njujork kako bi mu se sudilo po optužbama za "narko-terorizam", predsjednik je rekao da zakonodavce nije unaprijed obavijestio zato što "Kongres ima tendenciju da odaje informacije".

To je izazvalo ogorčenje među demokratama i nekim republikancima, koji su tvrdili da je upad bio nezakonit bez odobrenja Kongresa i da je nosio rizik uvlačenja Sjedinjenih Država u dugotrajan sukob.

"Nakon poteza administracije tokom vikenda, koji su doveli do više povređenih američkih pripadnika službe ... Kongres mora da kaže američkoj javnosti gdje stoji", rekao je Kejn u govoru u Senatu u utorak.

Demokrate osuđuju, a republikanci brane Trampa

Zabrinutost zbog umiješanosti SAD u Venecueli odnosi se "na instinktivnu mudrost američkog naroda koja kaže da rat treba da bude poslednje sredstvo i da se u njega ne ulazi na osnovu odluke jedne osobe", dodao je

Rezolucija je najnovija u nizu koje je predložila demokratska manjina u Kongresu sa ciljem da se zaustavi Trampova kampanja protiv venecuelanske vlade, koja se intenzivirala u septembru kada je Tramp odobrio vazdušne udare na čamce uz njenu obalu za koje tvrdi da su prevozili drogu..

Ti napadi su ubili najmanje 110 ljudi, iako su stručnjaci osporili Trampovu tvrdnju da su plovila prevozila fentanil ka obalama SAD. Kontroverze su se dodatno pojačale nakon što je otkriveno da je vojska odlučila da ubije dvojicu preživjelih iz jednog napada umjesto da ih zarobi.

Prethodne rezolucije o ratnim ovlašćenjima predložene u oba doma nisu uspele, iako tijesno, da dobiju dovoljnu podršku republikanske većine kako bi bile usvojene. Mnogi u Republikanskoj stranci pohvalili su Trampove udare na Venecuelu, kao i hapšenje Madura, kao efikasnu upotrebu američke moći.

"Svijet je bezbjedniji zato što je Maduro uhapšen i nalazi se u rukama američkog pravosudnog sistema. Predsjednik Donald Tramp je snažan predsjednik koji preduzima odlučne akcije, i to šalje važnu poruku drugim opasnim ljudima, teroristima i tiranima širom svijeta. Mislim da je to važna uloga Amerike", rekao je Džonson u srijedu, nakon što su ministar odbrane SAD Pit Hegset i državni sekretar Marko Rubio održali brifing za članove oba doma.

U Senatu su Rend Pol iz Kentakija i Liza Murkovski sa Aljaske bili jedini republikanci koji su ranije odstupali od stranačke linije i podržavali prethodne rezolucije o ratnim ovlašćenjima, a u četvrtak su glasali i za ovu. U komentarima pred novinarima dan ranije, Pol je tvrdio da Kongres mora da potvrdi svoje ovlašćenje nad odlukama o ratu čak i kada je vojna operacija uspešna, ili da rizikuje da država bude "vođena vanrednim stanjem".

"Razlog zbog kog se iz principa suprotstavljate čak i stvarima koje djeluju dobro ... nije uvijek vezan za aktuelnog predsjednika, već za sledećeg predsjednika", rekao je on.

Demokratski senator Džon Feterman, koji predstavlja kolebljivu saveznu državu Pensilvaniju, glasao je za rezoluciju, nakon što je ranije pohvalio subotnji napad kao "pozitivan za Venecuelu".

"Kao demokrata, ne razumijem zašto ne možemo da priznamo dobar ishod za Venecuelance - i koliko je vješto naša vojska sprovela taj plan", napisao je na mreži X.

Kejn je rekao da očekuje da će zakonodavci uvesti i druge rezolucije o ratnim ovlašćenjima sa ciljem da se zaustave neprijateljstva prema Nigeriji, Kubi, Meksiku i Kolumbiji - svim zemljama koje je Tramp napao u protekloj godini ili zaprijetio da će napasti.

Gregori Miks, vodeći demokrata u Odboru za spoljne poslove Predstavničkog doma, kritikovao je Rubija i Hegseta nakon brifinga u srijedu zbog toga što, prema njegovim riječima, nisu u potpunosti odgovorili na pitanja zakonodavaca. Prošlog mjeseca, rezolucija o ratnim ovlašćenjima koju je on predložio odbijena je u Predstavničkom domu, a Miks je rekao da razmatra predlaganje nove.

"Nisam vidio opravdanje. Prešli smo put od droge do promjene režima do nafte. Mislim da bi trebalo da donesemo još jedan plan o ratnim ovlašćenjima i izglasamo ga na plenumu, jer bi ovo trebalo da uznemiri ne samo demokrate, već i republikance", rekao je Miks.